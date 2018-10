Robert Negoiţă: Tot ce înseamnă politică azi stârneşte antipatii din cauza liderilor politici

Primarul sectorului 3, Robert Negoiţă, consideră că tot ce înseamnă politică azi stârneşte antipatii, şi nu din cauza societăţii, ci din cauza liderilor politici care au atenţia concentrată asupra păstrării funcţiei în partid.



"Îi mulţumesc fostului şi actualului meu prieten Victor Ponta pentru că m-a invitat la acest congres şi de când mi-a făcut această propunere, cred că a durat două secunde să mă gândesc şi am acceptat-o. Am venit aici să vă felicit pentru curaj. Azi, într-o Românie în care foarte mulţi sunt contra, suntem ţara lui Gică contra, adică nici nu contează despre ce vorbim, e trendy să fii contra. Faptul că vă asumaţi să fiţi pro este o abordare constructivă", a declarat Negoiţă duminică la primul Congres naţional al Pro România, care se desfăşoară la Romexpo.



El a afirmat că Pro România este un demers în care crede, într-o perioadă este "trendy" să fii antinaţional.



"Într-o perioadă în care toţi ne orientăm şi ne asumăm o atitudine către Occident, către Europa, către SUA, parteneriat strategic, către NATO, ba, mai mult, într-o perioadă în care să fii antinaţional a devenit trendy, dacă vorbeşti de rău România la Bruxelles este un act de fineţe, eşti modern, să ne asumăm să fim Pro România mi se pare un demers în care cred şi vă încurajez în această direcţie", a spus Negoiţă.



Edilul sectorului 3 a susţinut că Pro România este un partid care nu stârneşte atâtea antipatii ca alte formaţiuni politice.



"Tot ce înseamnă politică azi stârneşte antipatii, şi nu din cauza societăţii, ci din cauza liderilor politici, unii dintre ei având atenţia concentrată în interior, cum să-şi salveze, să îşi păstreze funcţia în partid, să nu fie daţi la o parte, evident. În exterior, valoare zero sau valoare negativă, dar singura lor preocupare este cum să dezbine în interior ca să controleze în continuare", a punctat Negoiţă.



Pro România s-a reunit duminică în primul congres naţional, care se desfăşoară la Romexpo. AGERPRES