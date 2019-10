Satu Mare: Viceprimarul Doina Feher a demisionat după scandalul includerii fiului său pe lista ANL

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Doina Feher, a demisionat din funcţie în urma scandalului privind includerea fiului ei pe lista beneficiarilor de locuinţe ANL, a anunţat viceprimarul Adrian Albu. Acesta a precizat că Doina Feher a demisionat şi din funcţia de consilier local şi din cea de preşedinte al organizaţiei municipale a PNL, Satu Mare.



"Doamna viceprimar a luat decizia, evident sfătuită sau în consultare cu conducerea centrală a partidului, de a demisiona din funcţia de viceprimar, consilier local şi dânsa mai era şi preşedinte al organizaţiei municipale. Cu toţii regretăm situaţia creată. Noi nu am fost de acord cu ceea ce s-a întâmplat. În momentul în care am înaintat, am semnat acel proiect de hotărâre, nu a consultat lista, că are multe poziţii, şi nu ştiam de prezenţa anumitor persoane pe listă, inclusiv a doamnei Feher", a spus acesta.



PSD Satu Mare a solicitat demisia viceprimarilor PNL ai municipiului Satu Mare, motivând că ar fi în conflict de interese după ce au aprobat introducerea pe lista priorităţilor ANL a fiului unuia dintre ei. Ulterior, Doina Feher a anunţat pe contul de Facebook că fiul ei şi-a retras dosarul pentru locuinţa ANL.

