Scandal în PSD, în pragul congresului pentru alegerea noii conduceri

Se despart apele în PSD, cu puțin timp înaintea organizării congresului. După ce Eugen Teodorovici a lăsat să se înțeleagă că va candida la funcția de președinte al partidului, secretarul general interimar, Paul Stănescu, l-a atacat, numindu-l “aventurier politic” care “aleargă după funcții”. În replică, doi grei ai partidului, Răzvan Cuc și Ionel Arsene, îl apără pe fostul ministru al Finanțelor, atrăgându-i atenția lui Paul Stănescu asupra faptului că folosește “metehne” vechi”, pentru a-și păstra funcția obținută în mod “nedemocratic”.

Zilele trecute, secretarul general interimar al PSD, Paul Stănescu, l-a atacat pe fostul ministru al Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, afirmând despre acesta că este un aventurier politic și că a fost “o calamitate” când s-a aflat la conducerea partidului. Ieșirea lui Stănescu are loc în contextul în care Teodorovici și-a anunțat candidatura la șefia PSD, criticând modul de lucru al lui Marcel Ciolacu.

“Este incapabil să se gândească la PSD și la colegii lui. El nu este un social-democrat autentic. Este doar preocupat de funcții. El a propus-o pe Dăncilă la prezidențiale. Nu respectă statutul partidului și, prin urmare, nu va respecta nici legile țării”, a precizat Paul Stănescu.

Arsene îi ia partea lui Teodorovici

Eugen Orlando Teodorovici, însă pare să aibă aliați destul de puternici în încercarea sa de a conduce PSD. Unul dintre aceștia este președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, care i-a scris lui Paul Stănescu un mesaj pe contul de socializarre. “Întotdeauna am urât să văd cum oameni care fac parte din aceeași echipă preferă bălăcăreala sau să își spele rufele în public. Nici măcar nu mai e vorba despre cât de bun e unul sau celălalt, pentru că asta se poate ușor vedea. E despre a fi bărbat și despre a avea curajul de a-ți exprima nemulțumirile verde în față. Este despre a fi capabil să recunoști când alții sunt mai buni, fără să încerci să îi discreditezi public și să te folosești de metode specifice vechii Securități pentru a-ți crea posibile avantaje”, spune Arsene.

Acesta îi transmite actualului secretar general interimar: “Paule, îți spun eu că Eugen Teodorovici este un politician din noua generație, capabil să înțeleagă că vechile metode de a face politică nu mai dau rezultate. Acțiunile lui de a face opoziție reală la actuala putere liberală, care a prăbușit România, sunt ceea ce așteaptă cu adevărat oamenii. Cât despre alegerile interne, părerea mea este că ar trebui să mai ai puțină răbdare și, în loc să îți critici public colegii de partid, mai bine să arăți tu cu ce ești mai bun, ce te face pe tine să fii o alternativă, deși știi și tu prea bine că PSD e un tractor cam mare”.

Răzvan Cuc îl acuză și el pe Stănescu

Și fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, îl dojenește pe Paul Stănescu. Acesta arată că ar exista un plan de preluare-predare a partidului, iar Paul Stănescu folosește metehne vechi pentru a-și păstra funcția. “Când simți că pierzi controlul, ataci public fără să te uiți în jurul tău. Paul Stanescu & Co s-au trezit șefi peste Partid și se cred atotputernici. Când un membru PSD își permite să aibă propria opinie, să nu fie de acord cu Paul Stănescu & Co, devine < > care e < >. Se spune că în politică scopul scuză mijloacele, însă ceea ce face actuala conducere interimară nu mai are niciun scop. Sau poate singurul scop este unul pe care îl știu doar ei și se pare ca o mare parte a partidului nu îl prea înțelege. În urmă cu un an, Paul Stănescu susținea că < >. Bineînțeles, atunci nu știa încă de planul de preluare-predare a partidului, iar acum folosește aceleași metehne vechi pentru a-și păstra funcția luată nedemocratic. Mă întreb cine sunt tinerii ăștia liberi care au preluat partidul? Paul Stănescu & Co?”, scrie pe Facebook Răzvan Cuc.