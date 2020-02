Scandal la audierea Violetei Alexandru între deputatul PNL Florin Roman și deputatul PSD Adrian Solomon

Audierea ministrului propus pentru portofoliul Muncii, Violeta Alexandru, a început cu un dialog tensionat înte deputatul PNL Florin Roman și președintele ședinței, deputatul PSD Adrian Solomon. Violeta Alexandru a fost audiată miercuri în Parlament de comisiile de muncă reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Schimbul de replici a început după ce președintele ședinței a întrerupt-o pe Violeta Alexandru în momentul în care a început să-și facă bilanțul.

Florin Roman: Pe procedură, vă rog, câteva precizări...

Adrian Solomon: Nu aveţi cum, că nu sunteţi membru în Comisie. Dacă aveţi înlocuire, vă rog să îmi trimiteţi.

Florin Roman: Am înlocuire, domnule preşedinte.

Adrian Solomon: Nu am văzut-o. Până nu mi-o trimiteţi s-o certificăm, nu aveţi voie! Abia atunci veţi vorbi.

Florin Roman: Dumneavoastră nu trebuie să verificaţi nimic, ştiţi bine treaba asta. Este total neelegant ce faceţi dumneavoastră. Fiind vorba de procedură, rugămintea este să permiteţi ministrului să îşi spună opinia, chiar dacă ea nu convine multora.

Adrian Solomon: Domnule Roman, nu sunteţi la plen aici şi nu aveţi nicio calitate.

Florin Roman: Dar nici dumneavoastră nu sunteţi la PCR, domnule Solomon.

De altfel, Adrian Solomon l-a amenințat pe Roman că îl scoate afară din sală.

Ulterior, Violeta Alexandru a început să-și facă bilanțul celor trei luni de guvernare. "De câte ori mă chemaţi instituţional voi veni la comisie. În cele 3 luni de mandat, am pus instituţiile la treabă, să muncească, să treacă de raportări, statistici şi altele care prezintă o realitate cosmetizată. Am scos la lumină toate problemele cunoscute de foştii miniştri, dar cu privire la care nu s-a întâmplat nimic de ani de zile. Am cerut transparenţă totală şi recunoaşterea problemelor din sistem, respectiv am cerut tuturor celor care lucrează în sistem să vină cu soluţii şi nu să se comporte ca nişte oameni care nu respectă pensionarii, oamenii care muncesc, persoanele cu dizabilităţi, cei în nevoie. Cu alte cuvinte, în cele trei luni de mandat am răsturnat modul în care se lucrează în Ministerul Muncii şi am pus nevoile oamenilor în centrul preocupărilor mele", a spus ministrul propus al Muncii.