Scandal mare între PNL și USR! „Acelaşi grup mic, foarte mic hotărăşte destinele, funcţiile, candidaturile”

Deputatul Florin Roman, unul dintre liderii organizaţiei judeţene PNL Alba, a reacţionat, vineri, într-o conferinţă de presă, faţă de plecarea din partid şi din funcţia de viceprimar al municipiului Alba Iulia a lui Gabriel Pleşa, opinând că acesta s-a grăbit şi susţinând, de asemenea, că nu contează doar poziţionarea în sondaje, ci şi activitatea politică şi administrativă.



"Eu sincer regret plecarea domnului de care m-aţi întrebat", le-a spus Florin Roman jurnaliştilor, care i-au cerut să comenteze demisia lui Gabriel Pleşa, anunţată vineri dimineaţa.



Roman a adăugat că el crede că Pleşa "s-a grăbit", pentru că este încă un sondaj în derulare.



"Noi am anunţat că vom anunţa toţi candidaţii în 1 martie. S-a grăbit, pentru că, dacă îţi doreşti cu adevărat să candidezi din partea PNL Alba, cea mai puternică organizaţie, trebuie să te supui unor reguli", a mai spus liberalul.



Florin Roman a adăugat că aceste reguli sunt "sondajul de opinie, care exprimă notorietatea şi încrederea în rândul oamenilor", "activitatea politică în ultimii patru ani", precum şi cea administrativă.



"Există o comisie care ţine cont nu doar de sondaje", a spus Roman.



El a mai opinat că Gabriel Pleşa ar fi luat respectiva decizie "cu mult timp înainte".



Pe de altă parte, Florin Roman a declarat săptămâna trecută, într-o conferinţă de presă, că, potrivit unor sondaje, PNL are cel puţin trei candidaţi cu care ar putea câştiga alegerile pentru primăria Alba Iulia, inclusiv cu Gabriel Pleşa oponent.



Pleşa, care şi-a înaintat vineri dimineaţa demisia din funcţia de viceprimar al municipiului Alba Iulia şi din PNL, al cărui membru a fost peste două decenii, a declarat, ulterior, într-o conferinţă de presă desfăşurată la sediul USR, partid din partea căruia a anunţat că va candida la Primărie, că în PNL Alba nu ar exista dezbatere şi că un grup foarte mic ar hotărî funcţii şi candidaturi.



"Din nefericire, lucrurile în PNL s-au tergiversat. Acelaşi grup mic, foarte mic hotărăşte destinele, funcţiile, candidaturile. Nu există, din nefericire, dezbatere, respectarea statutului", a susţinut Gabriel Pleşa.



După cinci ani ca viceprimar, Pleşa crede că are experienţa administrativă necesară, căreia i se adaugă şi cea acumulată, peste 20 de ani, ca manager în sistemul privat, pentru a putea face astfel performanţă ca primar.



"Sunt şi lucruri bune făcute în oraş, dar, din păcate, în ultimii ani, administraţia din Alba Iulia a rămas în urma altor oraşe similare. Am ajuns să invidiem, din păcate, şi oraşe mai mici ca noi din judeţ - Blaj, Sebeş", a opinat viceprimarul demisionar.



Încă de la sfârşitul lunii ianuarie, cei de la USR Alba au anunţat că Pleşa ar putea fi propunerea lor la alegerile din această vară pentru funcţia de primar, urmând să fie purtate discuţii în acest sens cu acesta. Conducerea USR Alba a prezentat atunci şi un sondaj "realizat în stradă", unde Gabriel Pleşa se situa înaintea lui Voicu Paul, dat cu cele mai mari şanse să candideze din partea PNL, atât la nivel de încredere, cât şi la notorietate.



Unul din cei mai vechi membri ai PNL în Alba, Gabriel Pleşa, fost om de afaceri, a fost ales în 2015 viceprimar al municipiului Alba Iulia, după trei mandate de consilier local.



Pleşa şi-a depus candidatura internă în cadrul PNL, dând asigurări că se va regăsi sigur pe buletinul de vot, indiferent de ce va decide partidul din care încă face parte.



PNL Alba nu a anunţat încă oficial candidatul, însă mai multe voci din partid au indicat că va fi candidat la localele din această vară Voicu Paul, actualul viceprimar care a preluat atribuţiile de primar după alegerea lui Mircea Hava ca europarlamentar în 2019.

