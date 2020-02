Scandal uriaș în ALDE. I se cere demisia lui Tăriceanu din partid

Andrei Gerea, vicepreședinte ALDE, îi cere lui Călin Popescu Tăriceanu să plece din funcția de lider al partidului.

”În 2014, odată cu părăsirea de către PNL a familiei liberale europene, am ales să rămân fidel valorilor liberale, alăturându-mă dlui Tăriceanu în proiectul Liberal-Reformator, transformat ulterior în ALDE.



Noi, cei din ALDE, am adus o contribuție liberală consistentă la actul de guvernare și am asigurat, în perioada în care PSD a fost principalul partid de guvernământ, balanța necesară, impunând măsuri de dreapta care au contribuit la creșterea economiei și la dezvoltarea mediului de afaceri.

Din păcate, după alegerile europarlamentare de anul trecut, ALDE și-a pierdut busola. Deși toate acțiunile noastre au avut ca unic scop proiectul pentru candidatura dlui Tăriceanu la Președinția României, prin deciziile luate acest proiect a fost îngropat și partidul a intrat pe o pantă descendentă. Am rupt alianța de guvernare cu PSD și ne-am avântat în opoziție și într-o aventură politică alături de Pro România (de care am aflat pe Facebook). Ne-am apucat să strângem semnături pentru dl Tăriceanu pentru ca, peste noapte, să aflăm că dl Tăriceanu renunță la candidatura pentru care am ieșit de la guvernare, în favoarea unui candidat din afara partidului. Această soluție nu numai că nu a servit intereselor ALDE, dar a dus și la ratarea proiectului cu Pro România.