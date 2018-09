Scandalul mitingului se prelungeşte. Audieri blocate la Comisia de apărare

Clarificarea evenimentelor de la mitingul in 10 august este tergiversată de amânarea audierilor din Comisia de apărare a Senatului. Deşi preşedintele Comisiei, liberalul Marcel Vela i-a invitat pe ministrul Carmen Dan, prefectul Speranţa Cliseru şi maiorul Laurenţiu Cazan, comandantul jadarmilor de la miting, reprezentanţii puterii au refuzat să asigure cvorumul invocând faptul că nu au apucat să studieze raportul trimis anterior de către MAI.

Opoziţia şi puterea s-au certat de faţă cu Speranţa Cliseru, care se prezentase la invitaţia făcută de către Marcel Vela. Acestuia i s-a reproşat de către reprezentanţii coaliţiei de guvernământ că nu i-a consultat şi pe ei atunci când au fost invitaţi cei trei la audieri. Astfel, membrii Comisiei nu ar fi avut timpul necesar să studieze raportul MAI. „După ce toţi colegii vor studia raportul, probabil săptămâna aceasta (...), săptămâna viitoare să facem o discuţie în legătură cu peroanele care pot fi audiate sau trebuie să fie audiate la Comisia de apărare din Senat. În acelaşi timp trebuie să ne asigurăm că nu facem din Comisia parlamentară o comisie de anchetă ad-hoc, pentru că nu permite regulamentul, nu facem investigaţii care să se suprapună anchetelor penale”, a declarat liderul grupului senatorial al PSD, Şerban Nicolae. În replică, Vela susţine că raportul MAI conţine neconcordanţe care ar fi trebuit clarificate de către ministru şi a respins aserţiunea că activitatea comisiei s-ar suprapune anchetei penale aflate în curs. „Este normal şi firesc să se afle adevărul, nu legat de partea penală, care nu e treaba parlamentarilor, ci legat de partea procedurală, militară, pentru că, dacă au fost neconcordanţe, suntem obligaţi, ca şi comisie, ca aceste neconcordanţe legislative să le reparăm”, a spus Vela. Acesta crede însă că miza disputei a fost alta, anume blocarea audierii Speranţei Cliseru, în condiţiile în care aceasta a exprimat o poziţie divergentă faţă de ministrul Carmen Dan în ceea ce priveşte evenimentele din 10 august. „Problema este că s-au temut astăzi să audă lucruri din gura prefectului Capitalei, Speranţa Cliseru. Pentru că în ultima declaraţie publică, undeva pe o terasă, a spus cu subiect şi predicat: 'Mint Carmen Dan şi Liviu Dragnea'. (...) Şi era normal şi corect şi pentru colegii de la PSD să vadă dacă doamna Cliseru nu îşi mai susţine aceste afirmaţii”, a conchis liberalul. Până la urmă, PSD şi ALDE s-au impus prin vot scoţând de pe ordinea de zi audierea celor trei oficiali. În aceste condiţii, Cliseru a părăsit şedinţa, însă a dat declaraţii presei în care a spus că este nefiresc faptul că s-a ajuns să se discute atât de mult despre rolul prefectului Capitalei, deşi acesta nu are atribuţii de coordonare a Jandarmeriei, dar a respins aserţiunea că ar fi o victimă care plăteşte pentru acţiunile întreprinse de alţii. „Nu sunt victima nimănui, ca să fie foarte clar. Nu mă simt victimă, nu mă simt oropsită, eu îmi văd de treaba mea. Atâta vreme cât în statul român legislaţia şi drepturile omului se respectă, eu nu am probleme. Eu dorm liniştită pe pernă. Nu am făcut nimic ilegal, nu am facut nimic imoral, nu dau vina pe alţii”, a spus Cliseru. Ea a exclus şi posibilitatea demisiei din funcţie deoarece nu are nimic să-şi reproşeze şi s-a arătat dispusă să aibă o discuţie cu Carmen Dan. „Dacă doamna ministru o să mă cheme să discutăm, o să mă duc. Sunt cu fruntea sus şi aştept să fiu chemată. Nu am niciun conflict cu dumneaei, nici nu aş avea cum. Ea este ministru, eu respect funcţiile statului şi ierarhia în cadrul instituţiei în care lucrez”, a adăugat prefectul Capitalei.

Firea la Parchet

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a fost chemată la Parchetul Militar, în calitate de martor, în dosarul deschis după violenţele de la miting. La ieşire, a precizat că audierea s-a axat în principal pe procedurile de autorizare a mitingului din 10 august. „Noi nu avem atribuţii militare şi anume intervenţii, să participăm la astfel de intervenţii sau să cunoaştem secrete de serviciu ale structurilor care sunt abilitate de lege să restabilească ordinea”, a spus Firea. Ea a refuzată să dea detalieze motivele pentru care a cerut retragerea sprijinului politic pentru ministrul Dan limitându-se să spună: „Pot doar să constat că este o anchetă în curs şi să ne punem întrebarea de ce s-a ajuns la această anchetă”.

Cred că s-a încercat ca prefectul să fie scos ţap ispăşitor, dar ancheta va releva faptul - aici sunt subiectivă - că nu are nicio vinovăţie, prin prisma faptului în special că, cel puţin din câte ştim, din câte ne-am informat, nu avea cum să aibă acces doamna prefect la secrete de servicii şi la ordine militare.

Gabriela Firea, primarul Capitalei

Şerban Nicolae susţine că activitatea Comisiei de apărare nu trebuie să se suprapună anchetei penale privind incidentele din 10 august.