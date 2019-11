Scenariul, aproape imposibil de realizat

În România, doar în 1990 alegerile prezidențiale au fost câștigate din primul tur de scrutin, atunci când Ion Iliescu a candidat pentru prima dată pentru Palatul Cotroceni. Legislația prevede că, pentru a câștiga din primul tur, un candidat trebuie să obțină 50 la sută plus un vot din totalul alegătorilor înscriși în listele electorale permanente. Iar toate casele de sondare a opiniei publice estimează o prezență la vot de 45-50 la sută. Ceea ce ar însemna că, dacă totuși prezența va fi puțin mai mare, peste 90-95% din voturi să fie direcționate pentru un singur candidat. La alegerile de duminică, pe listele electorale permanente se află înscriși 18.458.390 de români cu drept de vot. 50% plus 1 din aceștia înseamnă 9.229.196 de voturi pe care Iohannis ar trebui să le obțină pentru a fi declarat câștigător din primul tur, așa cum actualul președinte este asigurat de colaboratori că are ocazia să le acumuleze.