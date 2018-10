Schimb de SMS-uri între Gabriela Firea și Liviu Dragnea. Primarul Capitalei lansează acuzații GRAVE

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a povestit la emisiunea „Punctul de Întâlnire” la Antena 3, că a avut o discuție cu liderul PSD, Liviu Dragnea, despre faptul că unii consilieri generali PSD au refuzat să mai voteze proiectele municipale, după o presupusă întâlnire la sediul partidului cu președintele PSD.

Primarul a afirmat, de asemenea, că miercuri seară i-a trimis un mesaj lui Dragnea prin care l-a informat că a aflat de întâlnire.

„I-am transmis aseară domnului Dragnea faptul că am luat la cunoştinţă că au fost chemaţi câţiva consilieri generali PSD la domnia sa în ideea că pe viitor să nu mai voteze în grupul PSD-ALDE astfel încât primarul general să rămână fără majoritate. Am fost informată de câţiva consilieri generali că au fost chemaţi la domnul Dragnea şi s-a discutat despre situaţia din Consiliul General şi despre posibilitatea ca unii dintre ei, poate au nemulţumiri sau poate doresc funcţii să nu mai voteze. I-am dat un mesaj şi mi-a răspuns. Eu i-am dat mesaj că am aflat că s-au întâlnit consilieri generali cu domnia sa. Dumnealui a răspuns şi a spus că nu s-a întâlnit cu acei consilieri generali. Să dea Dumnezeu să nu fie aşa”, a mai spus Gabriela Firea.

Întrebată dacă i se pare normal să aibă o relație cu șeful de partid prin intermediul SMS-urilor, Firea a replicat: "I-am dat un SMS și dumnealui mi-a răspuns. Domnul Dragnea a definit la Antena 3 relația cu mine Primarul General și vicepreședinte al PSD ca fiind aceeași ca și cu oricare membru de partid. Până la urmă, așa este bine, funcțiile, știm bine, sunt trecătoare și implică mai multe responsabilități decât beneficii."

În replică, Codrin Ștefănescu a declarat că, de fapt, el se întâlnise cu acei consilieri despre care povestea Gabriela Firea și că Liviu Dragnea nu a stat de vorbă cu aceștia. " Eu m-am văzut cu delegația de consilieri dar nu am făcut public ce mi-au spus. O aștept pe Gabi Firea să mai treaca pe la partid să stăm de vorbă", a declarat Codrin Ștefănescu.