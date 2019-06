Șefia PNL București, preluată de un ministru din Guvernul Cioloș

Adrian Manolache

Nici în PNL apele nu sunt tocmai limpezi. Ieri, propunerea lui Ludovic Orban pentru conducerea PNL București, Violeta Alexandru, a fost validată cu 21 de voturi pentru, două împotrivă și două abțineri, în ciuda faptului că europarlamentarul Rareș Bogdan și-ar fi dorit pentru el această poziție.

Violeta Alexandru a ocupat funcția de ministru delegat pentru Dialog Social în timpul cabinetului condus de Dacian Ciolos și a fost numită la conducerea organizației de București, în ciuda faptului că 622 de membri de partid au semnat o scrisoare de susținere a lui Rareș Bogdan pentru această poziție. De remarcat este faptul că, așa cum precizează surse din PNL, conducătorul organizației de București va fi și candidat al acestei formațiuni politice pentru postul de primar general al Capitalei, care vor avea loc în vara anului viitor.

Semnatarii scrisorii au precizat că toți șefii filialelor PNL din Capitală au fost demiși fără motiv sau consultare prealabilă. Printre cei care l-ar fi preferat pe Bogdan pentru această funcție se numără și fostul președinte al Organizației PNL București, Cristian Bușoi.

Violeta Alexandru va fi cea care va propune, săptămâna viitoare, numele pentru ocuparea funcțiilor de conducere la nivelul organizațiilor de sector și a lăsat să se înţeleagă că toţi consilierii generali din Primăria Capitalei care vor mai vota proiectele PSD vor fi excluşi din partid.

Bogdan spune că are o cotă mai mare de încredere decât partidul

Perdantul de ieri, Rareș Bogdan a precizat că i-a spus Violetei Alexandru că, la București, “sunt şi crocodili, şi şobolani mari, şi persoane care trebuie să fie, când este cazul, puse la punct, să nu se lase încălecată şi să aibă un ciocan, chiar dacă învelit în catifea”. Europarlamentarul a ţinut să atragă atenţia că se bucură de o cotă de încredere foarte mare în sondajele din Capitală. “În sondajele de opinie pe Bucureşti, cota mea de încredere a crescut de la 26% la începutul campaniei electorale, când veneam din mass-media, şi am ajuns în cel mai prost sondaj 34%, în sondajul cel mai bun 37-39%. E încântător pentru un om. Sper să pot să duc o parte din încrederea aceasta spre PNL, pentru că PNL are mai puţin în Bucureşti, are doar 17%, jumătate din scorul de încredere pe care îl am eu”.

Rareș Bogdan mai precizează că i-a rugat pe toţi membrii PNL şi pe toţi liderii partidului “să înţeleagă că alegerile prezidenţiale nu sunt câştigate şi că preşedintele Iohannis are nevoie de un partid puternic în spatele său, aşa că orice fricţiune şi orice animozitate trebuie să înceteze de îndată, pentru că urmează campania prezidenţială foarte grea”.