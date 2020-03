Șeful PMP, blocat în SUA

Președintele PMP, Eugen Tomac, blocat în SUA, unde a zburat pentru a participa la un eveniment. Acesta a postat, pe pagina sa de socializare, că “După un zbor de 9 ore, când am aterizat la Washington, preşedintele Donald Trump tocmai anunţa instituirea stării de urgenţă”. “În ultimii zece ani, am zburat cu avionul aproape săptămânal, fapt care m-a ajutat să cunosc mult mai bine Europa, dar şi Statele Unite ale Americii. De când sunt membru al Parlamentului European, se întâmplă să zbor chiar şi de patru ori pe săptămână. Săptămâna aceasta, am fost la Bruxelles pentru a participa la şedinţa plenului Parlamentului European redusă la doar două zile, iar după un scurt popas la Bucureşti am decis să răspund unei invitaţii din partea Partidului Republican din SUA. După un zbor de 9 ore, când am aterizat la Washington, preşedintele Trump tocmai anunţa instituirea stării de urgenţă”, mai adaugă acesta.

Evenimentul la care urma să participe a fost amânat pentru luna mai. Însă au fost anulate și toate zborurile către Marea Britanie și Irlanda.