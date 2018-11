Senat - Cazanciuc: Călin Popescu-Tăriceanu îşi poate studia dosarul la Comisia juridică începând de miercuri

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, poate să-şi studieze dosarul de la DNA, în baza căruia se cere încuviinţarea începerii urmăririi penale, începând de miercuri, alături de avocatul său, în sala de şedinţe a Comisiei juridice a Senatului, termenul de studiere fiind până lunea viitoare, a anunţat, marţi, preşedintele Comisiei juridice, senatorul Robert Cazanciuc.



"Avem o solicitare din partea Biroului permanent, ca într-un termen de cinci zile să propunem un calendar de audiere. Am pus în Comisia juridică astăzi această solicitare, împreună cu sesizarea venită de la Parchet, şi am stabilit câteva lucruri. Vom comunica astăzi şi domnului Tăriceanu că, începând de mâine, împreună cu avocatul, poate studia în această sală dosarul. De mâine începând, fiecare membru al Comisiei juridice va putea studia şi dosarul efectiv, aceasta este decizia comună a membrilor comisiei. Termenul de studiere a dosarelor este până luni inclusiv. După ziua de luni sau în ziua de luni vom decide de comun acord, vom propune Biroului permanent un calendar după ce vom vedea de cât timp este nevoie pentru apărare şi o să convenim probabil împreună cu avocatul domnului Tăriceanu data la care să aibă loc şi această audiere şi în funcţie de programul Comisiei juridice", a precizat Cazanciuc.



El a adăugat că fiecare membru al comisiei a primit o copie a referatului de la Parchetul General, urmând ca acesta să fie studiat în sala de şedinţă a Comisiei juridice, pentru confidenţialitate, iar în termen de cinci zile să se propună un calendar de audiere a şefului Senatului.



"Această fază este nepublică şi fiecare membru al Comisiei juridice are această responsabilitate de a nu discuta în afara Comisiei juridice despre acest dosar. Membrii comisiei au convenit ca începând de mâine să aibă acces la dosar efectiv, astăzi a fost distribuit fiecărui membru o copie a referatului pentru un prim contact cu cererea de urmărire penală. Să nu uităm că suntem în faza în care Senatul este titularul acestei acţiuni de a efectua urmărirea penală, deci nu este vorba despre un aviz pe care Senatul este chemat să-l dea, ci Senatul este chemat să efectueze sau nu cererea de urmărire penală", a arătat Cazanciuc.



Cât priveşte posibile întârzieri sau amânări în derularea procedurii menţionate, Cazanciuc a spus că acest lucru o să-l stabilească după studierea documentelor din dosar.



"Nu s-a pus problema în aceşti termeni în momentul de faţă, asta o să vedem după ce vom studia documentele. Ştiţi că unele sunt relevante, altele poate mai puţin relevante, la 73 de volume pot să fie documente care se suprapun. O să vedem dacă fiecare filă în parte are nevoie de mai mult studiu sau nu. Asta vom decide după o săptămână", a arătat senatorul, menţionând că este obligatoriu ca săptămâna viitoare Comisia juridică să facă o propunere Biroului permanent.



Săptămâna trecută, Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut Senatului încuviinţarea începerii urmăririi penale pentru Tăriceanu. Procurorii susţin că acesta ar fi primit indirect, în perioada 2007 - 2008, pe vremea când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă.



Biroul permanent al Senatului a repartizat, luni, Comisiei juridice solicitarea DNA şi dosarul care îl vizează pe preşedintele Camerei superioare a Parlamentului, Călin Popescu-Tăriceanu, după cum a anunţat vicepreşedintele forului legislativ Claudiu Manda. AGERPRES