Senator USR: Suntem într-o situaţie de criză din care nu putem ieşi decât prin anticipate

Senatorul USR Florina Presadă a subliniat miercuri că singura soluţie pentru ieşirea din criza politică actuală o reprezintă alegerile anticipate.



"Suntem într-o situaţie excepţională, o situaţie de criză din care nu putem ieşi decât prin anticipate. În acest moment, am comunicat condiţiile pentru care am putea învesti un Cabinet Orban, aşteptăm să vedem ce se întâmplă în zilele următoare. Cel mai bine ar fi să mergem către anticipate", a precizat Presadă, la Palatul Parlamentului.



Ea a adăugat că USR ar vota Guvernul Orban dacă ar primi un angajament ferm în privinţa adoptării modificărilor legislative solicitate, însă a insistat asupra faptului că scopul trebuie să rămână alegerile anticipate.



"Dacă am primi un calendar, un angajament ferm, dacă am vedea condiţiile pe care le-am comunicat ieri cu adoptarea modificărilor legislative enunţate şi am vedea că există consens politic şi o majoritate parlamentară pentru susţinerea acestui calendar şi a acestor condiţii, sigur, discutăm despre cu totul altceva, dar scopul trebuie să rămână anticipatele, pentru că altfel niciun guvern nu va putea să facă modificările de care noi avem nevoie şi pe care le-am tot comunicat cetăţenilor. Le-am spus că trebuie modificate legile Justiţiei, le-am spus că este nevoie să desfiinţăm Secţia Specială, acest lucru nu se poate face decât în Camera decizională a Senatului, unde PSD are majoritate", a afirmat Florina Presadă.

AGERPRES