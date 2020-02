Senatorii au respins ordonanţa menită să corecteze impactul OUG 114/2018

Senatorii au respins, luni, OUG 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.



Cu 69 de voturi "pentru", 44 "împotrivă" şi trei abţineri, senatorii au respins adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.



După ce senatorii au respins adoptarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, grupurile parlamentare au motivat votul dat.



PSD a susţinut că a votat în "favoarea oamenilor".



"Sigur, aţi mascat îngheţarea salariilor demnitarilor, dar acolo, mai jos, aţi băgat asta, politica pe care o faceţi de când sunteţi la guvernare. Toate ordonanţele de urgenţă sunt în favoarea sistemului financiar bancar, a corporaţiilor şi împotriva oamenilor. Asta vă defineşte, şi anume capitalismul de pradă. Asta faceţi cu această ordonanţă. Ştim foarte bine ce am votat, am votat în favoarea oamenilor", a afirmat senatorul Daniel Zamfir (PSD).



Senatorul Daniel Ţapu Nazare (PNL) a motivat votul împotriva respingerii ordonanţei, scoţând în evidenţă efectele pe care votul din Senat le va provoca în viaţa economică şi socială.



"OUG 1/2020 nu făcea decât să corecteze nişte efecte dezastruoase pentru economie pe care OUG 114, dată de guvernul PSD, le-a produs. Să înţeleg că astăzi aţi votat pentru reintroducerea supra-accizei la combustibil (...), aţi votat, de asemenea, pentru eliminarea de pe piaţa românească a companiilor de rideshareing.(...) Doriţi, de asemenea, probabil, şi ţineţi neapărat să aplicaţi ideile domnului Dragnea de a naţionaliza Pilonul II de pensii şi de a falimenta administratorii privaţi ai pilonului II de pensii, pentru că asta aţi votat. De asemenea, probabil că doriţi încă o majorare a preţului la gaze naturale, pentru că prin efectele OG 114 toţi producătorii de gaz natural autohtoni, plus investitorii strategici, au fost dezavantajaţi şi un singur operator economic a fost avantajat, (...) care se numeşte Gazprom", a spus Daniel Ţapu Nazare.



Senatorul Silvia-Monica Dinică a declarat că USR a votat împotriva respingerii ordonanţei, motivând că, dacă este în vigoare, "nu se vor acorda pensii speciale pentru aleşii locali în 2020, se plafonează indemnizaţiile demnitarilor, de asemenea, se elimină transferul dintre mediul privat şi stat (...) vorbim de eliminarea taxei pe cifra de afaceri pentru companiile din energie(...) şi, mai mult decât atât, vorbim de eliminarea taxei pe activele bancare".



Senatul este prima Cameră sesizată cu această lege, deputaţii fiind cei care vor lua decizia definitivă. AGERPRES