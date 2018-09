Senatorii PNL şi USR au depus în plen moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor

Senatorii PNL şi USR au depus, miercuri, în plenul Camerei superioare a Parlamentului, moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Lucian Şova, intitulată "România sub orânduirea PSD, ruşinea Europei la infrastructura de transport".



"Vă informăm că un număr de 35 de senatori PNL şi USR au depus la preşedintele de şedinţă moţiunea simplă 'România sub orânduirea PSD, ruşinea Europei la infrastructura de transport'. Vă rugăm să dispuneţi măsurile necesare în vederea declanşării procedurilor legale pentru dezbaterea acesteia", a anunţat, în plen, viceliderul grupului PNL din Senat, Eugen Ţapu Nazare.



Potrivit Regulamentului Senatului, preşedintele acestui for va decide data dezbaterii şi votului pentru moţiunea depusă.