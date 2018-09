Ce spune Țuțuianu despre presupusa sa suspendare

Senatorul social-democrat Adrian Ţuţuianu a infirmat luni informaţia vehiculată în media potrivit căreia ar urma să fie schimbat de la conducerea filialei PSD Dâmboviţa.



"Cred că este o intoxicare de presă. Conducerea filialei Dâmboviţa am câştigat-o printr-un vot, într-o conferinţă judeţeană. Sunt în timpul mandatului. Am avut întotdeauna rezultate foarte bune. Veţi vedea că în continuare la Dâmboviţa vor fi rezultate foarte bune. Ca atare, nu intru în jocul celor care aruncă pe piaţă asemenea informaţii. Nu am niciun semnal intern şi vă asigur că toţi colegii mei sunt alături de mine", a declarat, la Senat, preşedintele PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu. AGERPRES