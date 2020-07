Senatul se reunește în ședință de plen. Pe ordinea de zi, propunere legislativă a PMP privind alegerile locale

Senatul se reunește miercuri, în ședință de plen, de la ora 16:00. Pe ordinea de zi se află o propunere legislativă a PMP privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor locale din acest an.



Propunerea PMP are raport de respingere din partea Comisiei juridice a Senatului.



Proiectul legislativ, care are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri ce vizează procedura de votare şi garanţiile electorale, are termen de adoptare tacită data de 9 iulie.



De asemenea, pe ordinea de zi se mai află modificări în componența nominală a unor comisii permanente.