Șerban Nicolae o contrazice pe Gabriela Firea în prinvința centurii Capitalei

Christian Silva/Intact Images ARHIVA ARHIVA

Promisiunea cu Centura Capitalei nu a fost blocată de niciun membru PSD şi va deveni certitudine în foarte scurt timp, cu sprijinul tuturor, a declarat vineri liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae.



El a explicat că propunerea legislativă care prevede preluarea centurilor municipiilor de către administraţiile locale de la Ministerul Transporturilor, iniţiată de un grup de parlamentari PSD, va fi adoptată luna aceasta de Camera Deputaţilor, ca for decizional.



"Cu informarea prealabilă şi cu acordul Gabrielei Firea şi al lui Liviu Dragnea, am iniţiat propunerea legislativă care permite administraţiilor locale ale municipiilor să preia de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (CNAIR) sectoarele de drumuri ocolitoare (centurile municipiilor) în anumite condiţii: termene stricte şi rezonabile de prezentare a proiectelor şi de începere a lucrărilor, continuarea lucrărilor deja începute, acordul finanţatorului dacă sunt finanţate din resurse extrabugetare etc. Toţi senatorii şi deputaţii PSD din Bucureşti şi Ilfov au semnat această propunere legislativă. Este deja adoptată de Senat (cu largă majoritate) şi, din iunie 2018, a fost transmisă Camerei Deputaţilor. Cel mai probabil, propunerea va intra în această lună în plenul Camerei Deputaţilor, care o va adopta, finalizând procedura parlamentară. Nu înţeleg rostul discuţiilor din ultimele zile privind Centura Municipiului Bucureşti", a scris Şerban Nicolae pe Facebook.



El a punctat că propunerea a fost prezentată, după înregistrarea la Senat, în plenul unei şedinţe a Consiliului General al Capitalei, de către viceprimarul Aurelian Bădulescu, iar Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii cunoaşte stadiul lucrării, reprezentanţii săi fiind prezenţi la lucrările din Parlament şi susţinând propunerea.



"Această promisiune nu a fost blocată de niciun pesedist şi va deveni certitudine în foarte scurt timp, cu sprijinul tuturor, inclusiv de la vârful PSD şi de la cel al administraţiei publice a Capitalei", a adăugat Şerban Nicolae.



Primarul general, Gabriela Firea, a declarat joi, în debutul şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti, că s-au invocat până în prezent "trei minciuni" pentru a motiva refuzul de a transfera Centura Capitalei de la CNAIR în administrarea Municipiului Bucureşti.



"Trei minciuni s-au spus despre faptul că nu se poate transfera Centura ocolitoare a Capitalei de la Guvern la Primăria Capitalei. (...) Realitatea este una singură: numărul de kilometri foarte mic care a fost deja realizat şi extinderea care este deja acum pusă în funcţiune, iar restul sunt doar poveşti, sunt doar scuze, doar lucruri pe care nu le pot explica", a precizat edilul general. AGERPRES