Sesiunea opoziţiei, respinsă pe motiv de plastografie

Convocarea sesiunii extraordinare a Parlamentului cerută de către opoziţie a fost respinsă într-o şedinţă a Birourilor Permanent al Camerei Deputaţilor, unul dintre motivele invocate de către putere fiind acela că există neregularităţi în tabelul de semnături ale deputaţilor, fiind dat exemplul lui Claudiu Năsui (USR) care ar avea o semătură diferită de cea obişnuită.

Reprezentanţii PNL, USR şi PMP din Biroul Permanent s-au dus încrezători la şedinţă având tabelul de semnături a unei treimi dintre deputaţi, număr minim cerut pentru convocarea sesiunii extraordinare. Prima surpriză au avut-o când au constatat că nu Liviu Dragnea va conduce şedinţa, el delegându-şi atribuţiile pe perioada cât se află în concediu vicepreşedintelui Carmen Mihălcescu. „Noi credem că PSD şi Liviu Dragnea încearcă să împiedice convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei pentru că din acţiunile pe care le-a desfăşurat nu a dorit, practic, convocarea. Obligaţia convocării revine preşedintelui la solicitarea unei treimi dintre deputaţi, formularea fiind absolut regulamentară”, a reclamat viceliderul grupului PNL, Dan Vîlceanu. A doua surpriză a fost că reprezentanţii majorităţii parlamentare au refuzat convocarea sesiunii, invocând faptul că nu sunt respectate toate cerinţele legale şi regulamentare.

Cu ochii pe semnături

„Sunt şi inadvertenţe de natură tehnică, începând cu tabelele de (n.r. - semnături) de care s-a făcut mişto într-adevăr în Biroul permanent (...) Acel cap de tabel la care noi am ţinut şi s-a făcut de fiecare. Poate părea o chestiune neserioasă, dar în realitate nu este. Este tot o procedură pe care trebuie să o respectăm. În plus, s-a constatat că unele semnături sunt diferite”, a spus Mihălcescu dând exemplul liderului de grup al USR, Claudiu Năsui, care ar fi avut semnături diferite pe solicitarea de convocare trimisă Biroului Permanent şi pe tabelul cu semnături. În zadar a contestat Năsui „analiza grafologică” făcută de majoritate pe semnăturile sale. „Omul poate să aibă mai multe semnături. Când am spaţiu mare, semnez mai amplu, atunci când am spaţiu mai mic, semnez mai mic”, s-a justificat deputatul USR. De asemenea, cei de la PSD au invicat faptul că în tabel apar semnăturile unor deputaţi despre care ştiau că nu se află în ţară în acest moment.