Siegfried Mureşan: Cer Guvernului să negocieze o funcţie de vicepreşedinte al Comisiei Europene, având în vedere conjunctura favorabilă

România are şansa de a obţine un portofoliu "foarte important" în viitoarea Comisie Europeană (CE), "având în vedere conjunctura europeană favorabilă ţării noastre, context în care Guvernul trebuie să negociere o funcţie de vicepreşedinte al CE", a scris vineri, pe Facebook, europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan.



"Această conjunctură favorabilă - faptul că echilibrul geografic cere ca Europa de Est sa aibă funcţii importante în noua Comisie Europeană, faptul că, de la extinderea din 2004, Europa de Est a avut mereu vicepreşedinţi în Comisie şi faptul ca România nu a avut încă nicio funcţie de vicepreşedinte al Comisiei, deşi este a doua cea mai mare ţară din Est - obligă Guvernul României să negocieze o funcţie de vicepreşedinte al Comisiei Europene pentru ţara noastră", susţine Mureşan.



El adăugă că, dacă va trece de votul Parlamentului European, preşedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va avea obligaţia de a balansa acest dezechilibru geografic în interiorul CE, adică să acorde portofolii importante ţărilor din Europa de Est.



"Inclusiv preşedintele în funcţie al Consiliului European, Donald Tusk, a subliniat ieri nevoia ca Europa de Est să primească funcţii-cheie la nivel european. În plus, începând cu extinderea Uniunii Europene către Europa de Est, la 1 mai 2004, ţările din regiune au deţinut în permanenţă funcţii de vicepreşedinţi în cadrul Comisiei Europene. Estonia a avut de trei ori funcţia de vicepreşedinte, Slovacia, de două ori, iar Bulgaria şi Letonia, câte o dată", explică europarlamentarul liberal.



Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat joi că este greu de crezut că România va reuşi să deţină şi pentru a treia oară în cadrul Comisiei Europene un portofoliu care să gestioneze "foarte multe proiecte şi fonduri foarte importante", după ce a deţinut deja consecutiv două astfel de mandate.



"România, într-adevăr, în ultimele două mandate ale Comisiei, a avut portofolii extrem de importante. Oricum, cu foarte mulţi bani. Este vorba despre comisarul pe Agricultură şi comisarul pentru Dezvoltare Regională. Ambele sunt portofoliile din Comisia Europeană cu cea mai mare cantitate de bani. Deci, este greu de crezut că vom putea să avem şi a treia oară un comisar care să fie într-adevăr pe un portofoliu care are în spate foarte multe proiecte şi fonduri foarte importante. La ora actuală, ceea ce se întâmplă este o discuţie pentru a fixa cele patru-cinci poziţii cheie la nivelul Comisiei, după care se va trece la etapa a doua. Din partea României, evident că există un interes pentru a avea un portofoliu care să fie cât mai apropiat de preocupările noastre, dar lucrurile acestea, în mod evident, vor face obiectul unor consultări", a arătat ministrul, într-o conferinţă de presă susţinută în contextul lansării Preşedinţiei finlandeze a Consiliului UE. AGERPRES