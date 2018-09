Siegfried Mureşan: Comisia Europeană pregăteşte Preşedinţia română la Consiliul UE şi Summitul de la Sibiu în locul Guvernului Dăncilă

Europarlamentarul Siegfried Mureşan a afirmat că guvernul Dăncilă nu a reuşit încă să înainteze o agendă concretă privind Preşedinţia României la Consiliul UE şi susţine că de acest lucru se ocupă Comisia Europeană. El a spus că preşedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a promovat importanţa Summitului de la Sibiu mai mult decât a făcut-o Guvernul României.



"În primul semestru al anului viitor, în care va avea loc şi Summitul de la Sibiu, Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene va fi deţinută de România, iar, în mod normal, agenda de priorităţi pentru un semestru european este înaintată de Guvernul statului membru care deţine preşedinţia. Dar, din păcate, cu mai puţin de 4 luni înainte de a prelua preşedinţia, Guvernul Dăncilă a prezentat până acum, în loc de priorităţi concrete, doar o listă lungă în care au fost menţionate aproape toate subiectele de pe agenda europeană din ultimii ani. Deşi preluăm pentru prima dată preşedinţia UE şi deşi vom găzdui un summit al Uniunii Europene într-un moment extrem de important pentru viitorul Uniunii, Guvernul Dăncilă nu a reuşit să înainteze o agendă concretă", afirmă Siegfrid Mureşan într-un comunicat remis, miercuri, AGERPRES.



Deputatul european punctează că discursul de miercuri al preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, privind Starea Uniunii Europene, arată că toată agenda Comisiei pentru următorul an este legată de Summitul Uniunii Europene (UE) de la Sibiu din 9 mai 2019.



"Această reuniune a şefilor de stat şi de guvern din UE va fi punctul final al mandatului actualei Comisii şi este menit a da cetăţenilor europeni o perspectivă privind viitorul UE. Preşedintele Juncker a prezentat astăzi obiectivele concrete pentru agenda europeană din primul semestru al anului 2019 şi până la Summitul de la Sibiu: ratificarea Acordului de parteneriat cu Japonia şi negocierea unui acord de principiu privind adoptarea Bugetului multianual al UE post-2020", afirmă Mureşan.



Mureşan adaugă că Jean-Claude Juncker a spus foarte clar că întărirea monedei euro este o prioritate majoră a Uniunii Europene pentru următorul an.



"Direcţia Europei este clară - spre euro, doar Guvernul Dăncilă merge în sens opus. Actualul guvern nu doar că nu a realizat niciun progres în ultimii doi ani privind aderarea ţării noastre la zona euro, din contră, asistăm la un mare regres în obţinerea acestui obiectiv. Dacă acum 2 ani îndeplineam 3 din 5 criterii principale de aderare la moneda unică, acum mai îndeplinim doar un criteriu, iar prognozele economice arată că, până la finalul anului, vom pierde şi acest ultim criteriu. Cu prim-ministrul Dăncilă, ministrul Teodorovici şi consilierul Vâlcov ne îndepărtăm în fiecare zi de zona euro", spune Mureşan.



De asemenea, eurodeputatul susţine că "absenţa Guvernului Dăncilă în dezbaterile privind viitorul UE, cu doar câteva săptămâni înainte de a prelua conducerea Uniunii, s-a văzut în discursul de astăzi al preşedintelui Comisiei".



"Jean-Claude Juncker a adus propriile priorităţi pe agenda europeană şi a promovat importanţa Summitului de la Sibiu mai mult decât a făcut-o Guvernul României în cele 12 luni de când tot preşedintele Juncker a propus acest summit, în discursul privind starea Uniunii de anul trecut", spune Mureşan.



El afirmă că doreşte o Preşedinţie română a Consiliului care să obţină un acord privind viitorul buget al Uniunii Europene înainte de alegerile europene, "o preşedinţie care să întărească zona euro şi să pregătească România pentru aderarea la moneda unică, care să aducă mai multă siguranţă cetăţenilor europeni şi să combată terorismul".



"Vreau o preşedinţie care să pregătească bine Summitul de la Sibiu din 9 mai 2019. România merită un guvern capabil să ne reprezinte cu cinste în Europa în următorul an. Sunt de apreciat eforturile pe care Comisia Europeană şi preşedintele Jean-Claude Juncker le fac de un an încoace pentru a pune Sibiul şi România pe harta Uniunii Europene, dar o mare parte din această oportunitate nu va putea fi fructificată cu actualul Guvern, care este total nepregătit ", conchide Siegfried Mureşan. AGERPRES