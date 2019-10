Siegfried Mureşan: Dan Nica nu va ajunge comisar european pentru că are mari probleme de integritate

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declarat, duminică, la Focşani, că Dan Nica, propus de PSD pentru funcţia de comisar european, nu va ajunge niciodată să preia acest post pentru că are "mari probleme de integritate".



"Nominalizările făcute până acum de Viorica Dăncilă nu voi fi acceptate niciuna. (...) Dan Nica nu va ajunge niciodată comisar european fiindcă are mari probleme de integritate. Tot Parlamentul European l-a văzut încercând să împiedice ridicarea imunităţii parlamentare în cazul domniei sale când procurorii au cerut anchetarea într-un dosar", a spus, într-o conferinţă de presă, Siegfried Mureşan.



El a susţinut că Guvernul condus de Viorica Dăncilă nu mai are credibilitate la nivel european şi că "toată Uniunea Europeană aşteaptă demiterea Executivului".



"Toată Uniunea Europeană aşteaptă demiterea Guvernului Dăncilă. Guvernul condus de Viorica Dăncilă este văzut la nivel european ca un guvern disfuncţional, un guvern care şi-a pierdut legitimitatea la momentul la care şi-a pierdut partenerul de coaliţie şi majoritatea parlamentară. Este un guvern cu zero credibilitate şi este un guvern care nu poate obţine nimic pentru români în Uniunea Europeană şi de aceea toată Uniunea Europeană aşteaptă demiterea acestui Guvern prin moţiunea de cenzură", a afirmat Mureşan.



Potrivit liberalului, în această vară Viorica Dăncilă a fost mai preocupată să devină preşedinte al PSD şi candidat la prezidenţiale decât să negocieze o poziţie importantă pentru România în viitoarea Comisie Europeană.



"Cât de puţină credibilitate are Guvernul Dăncilă şi Viorica Dăncilă însăşi la nivel european aţi putut vedea în procedura de numire a comisarului european din partea României. Rovana Plumb nu s-a luptat cu nimeni. Ea s-a luptat doar cu lipsa ei de integritate, cu lipsa de competenţă, cu lipsa de credibilitate şi a pierdut. (...) Pentru poziţia de comisar european din partea României nu a trebuit să batem pe nimeni. Este o poziţie alocată României, o poziţie care se cuvine ţării noastre. Singurul lucru pe care trebuia să îl facem este să prezentăm un candidat sau o candidată competentă, integră, iar Viorica Dăncilă, astă vară, în loc să negocieze cu Uniunea Europeană o poziţie importantă pentru România în viitoarea Comisie Europeană, a fost preocupată să ajungă preşedinta PSD, a fost preocupată să ajungă candidat al PSD la alegerile prezidenţiale şi de aceea acest eşec al domniei sale", a susţinut europarlamentarul PNL.



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, şi europarlamentarul Siegfried Mureşan s-au aflat duminică, în Vrancea, unde au avut discuţii cu simpatizanţii partidului din comunele Tătăranu şi Milcovul şi au făcut o scurtă vizită la Festivalul Viei şi Vinului "Bachus" 2019. AGERPRES