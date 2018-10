Siegfried Mureşan: Guvernul vede Preşedinţia Consiliului UE ca pe o povară

Europarlamentarul Siegfried Mureşan a criticat, vineri, la Alba Iulia, faptul că reuniunile ministeriale pe care le va găzdui România pe durata Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene (UE) vor fi organizate numai în Bucureşti, la "Casa Poporului", nu şi în provincie, el susţinând că Guvernul vede Preşedinţia "ca pe o povară, de care vrea să scape cât mai repede şi cât mai ieftin".



"La 1 ianuarie vom prelua pentru prima dată Preşedinţia UE. (...). Pe durata Preşedinţiei române, vom avea un cuvânt mai greu de spus pe marile teme europene, în primul rând. În al doilea rând, vom avea şansa să punem teme româneşti pe agenda europeană. Republica Moldova, de exemplu. (...). Apropierea Republicii Moldova de UE poate fi o temă pe care să accelerăm în timpul Preşedinţiei române a UE", a declarat Siegfried Mureşan, în cadrul unei dezbateri organizate de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia.



Europarlamentarul a opinat că România va putea pune câteva teme româneşti pe harta UE, dar nu 30. "Trebuie să ne alegem câteva şi să le ducem înainte", a spus acesta.



Siegfried Mureşan a subliniat că Preşedinţia română înseamnă oportunitatea de a pune toată România pe harta UE şi de a o promova.



"Fiindcă în cele şase luni când deţii Preşedinţia, Europa se uită spre tine mai mult decât de obicei. (...) Pe durata Preşedinţiei române a UE, vom avea şansa să organizăm în România reuniuni ministeriale ale tuturor miniştrilor din UE. O reuniune de miniştri de finanţe, o reuniune de miniştri de cultură, una de miniştri de afaceri externe. Ce spune Guvernul României? Hai să le organizăm pe toate în Casa Poporului, la Bucureşti. Eu am spus 'hai să mergem cu toate reuniunile acestea ministeriale în provincie'. Din două motive: unu, dacă vii cu reuniunile astea ministeriale în Casa Poporului, vă spun de acum ce vor scrie ziarele în presa internaţională: 's-au întâlnit miniştrii în Casa Poporului' şi ştiţi deja ce va scrie. Dacă vor veni miniştrii cu anturajul lor, cu consilierii, cu jurnaliştii internaţionali la Sibiu, la Alba Iulia, la Timişoara, la Cluj, la Constanţa, la Iaşi, vor vedea şi alte lucruri. România este o ţară diversă. Merită pusă toată pe harta UE", a declarat europarlamentarul.



Mureşan s-a arătat convins că oraşe ca Alba Iulia, Sibiu, Cluj sau Timişoara ar putea să găzduiască o reuniune de 28 de miniştri.



"Guvernul României vede Preşedinţia UE ca pe o povară, de care vrea să scape cât mai repede şi cât mai ieftin. Eu spun să o vedem ca pe o oportunitate, în care să investim şi să punem toată ţara pe harta UE. În plus, este şi o oportunitate de a aduce Europa cât mai aproape în comunităţile noastre", a conchis europarlamentarul.



Siegfried Mureşan a participat vineri la dezbaterea "Locul României în Europa la 100 de ani de la Marea Unire", eveniment în cadrul căruia primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a subliniat importanţa accesării banilor europeni pentru dezvoltarea oraşului.



"Pentru noi, pentru Alba Iulia, Europa este, o să încerc să fac o metaforă, ca şi când după o noapte nenorocită, umedă, urâtă de tot apare un soare frumos, care încălzeşte totul. Fără banii europeni, Alba Iulia rămânea aşa cum a fost acum 25-26 de ani, un oraş interesant despre care se vorbea o dată pe an, de 1 Decembrie", a afirmat edilul.



Mircea Hava a mai susţinut că toate guvernele se fac vinovate de slaba absorbţie a fondurilor europene la nivel naţional. AGERPRES