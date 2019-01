Siegfried Mureşan: "PSD a dovedit din nou că este un partid eurosceptic, izolat în PE"

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan a declarat joi, după votul din plenul PE asupra raportului privind protecţia bugetului Uniunii Europene în cazul unor deficienţe generalizate în ceea ce priveşte statul de drept, că PSD a dovedit, prin votul negativ al eurodeputaţilor săi, că se numără printre euroscepticii din Parlamentul European.



"A fost o majoritate largă a grupurilor pro-europene. Grupul nostru, al Partidului Popular European, a decis ieri (miercuri), în şedinţa de grup, că vom susţine acest raport, eu am votat în favoarea lui pentru că este bun pentru oamenii cinstiţi. Poziţia grupului PPE a fost favorabilă, la fel ca şi cele ale social-democraţilor (S&D), ALDE şi grupului Verzilor. Cine a fost împotrivă? Euroscepticii lui Marine Le Pen, euroscepticii din grupului lui Nigel Farage care iată că îşi scot ţara din UE şi vedem ce necazuri au generat, polonezii de la guvernare ai partidului lui Kaczynski, pentru că polonezii din partidul lui Donald Tusk aflaţi la noi în grupul PPE au votat în favoare şi probabil câţiva socialişti, probabil nişte socialişti bulgari şi socialiştii din România", a spus Mureşan după votul de aprobare a raportului cu 397 de voturi pentru şi 158 împotrivă.



"Astăzi, PSD a dovedit din nou că este parte a euroscepticilor din Parlamentul European.A respins acest mecanism al Comisiei Europene alături de euroscepticii lui Marine Le Pen, alături de euroscepticii lui Nigel Farage, care şi-au scos ţara din UE, alături de euroscepticii aflaţi la guvernare în Polonia. Astăzi, prin votul dat împotriva acestui mecanism european care apăra valorile europene, PSD-ul a dovedit din nou că este un partid eurosceptic, izolat în PE, şi că-i are de partea sa doar pe câţiva alţi eurosceptici care nu reuşesc să influenţeze în bine deciziile României. Eu am votat pentru acest mecanism, PSD-ul izolat împotrivă, se vede din nou clar că PSD nu poate obţine nimic pentru români în Europa. PSD este într-o mică minoritate de eurosceptici, izolaţi, în timp ce grupul social-democrat a votat, aşa cum se cuvine, în favoarea acestei propuneri pro-europene a Comisiei Europene", a mai declarat Siegfried Mureşan, care este purtător de cuvânt al PPE.



Potrivit listei finale a voturilor nominale, europarlamentarii români din grupul PPE Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureaşan, Cristian Preda şi Theodor Stolojan sunt printre cei care au votat în favoarea raportului, la fel ca eurodeputata Monica Macovei, membră a grupului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), şi ca Damian Drăghici (S&D).



În schimb, eurodeputaţii social-democraţi Andi Cristea, Doru Frunzulică, Dan Nica, Ioan Mircea Paşcu, Emilian Pavel, Răzvan Popa, Ciprian Claudiu Tănăsescu, Claudia Ţapardel şi Gabriela Zoană au vot contra raportului, la fel ca şi Maria Grapini, din grupul S&D.



Tot împotriva raportului respectiv au votat Norica Nicolai (membră a grupului europarlamentar ALDE), Csaba Sogor şi Iuliu Winkler (ambii din grupul PPE).