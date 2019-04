Siegfried Mureşan: Toată UE aşteaptă ca PNL să câştige alegerile din mai şi să scăpăm Europa de Dragnea

Eurodeputatul liberal Siegfried Mureşan a spus duminică, la Constanţa, că întreaga Uniune Europeană aşteaptă ca PNL să câştige alegerile europarlamentare din 26 mai şi să "scape" Europa de Liviu Dragnea, menţionând că PNL este singurul partid care poate obţine ceva pentru România în Europa.



"Toată Uniunea Europeană aşteaptă ca Partidul Naţional Liberal să câştige alegerile europarlamentare din luna mai, toată Uniunea Europeană aşteaptă să scăpăm Europa de Liviu Dragnea, fiindcă Europa s-a săturat de Liviu Dragnea exact aşa cum şi România s-a săturat de Liviu Dragnea. Uniunea Europeană este alături de România, este alături de poporul român şi este alături de Partidul Naţional Liberal, fiindcă PNL este singurul partid care poate bate PSD-ul şi fiindcă noi suntem singurul partid care poate obţine ceva pentru România în Europa. Am dovedit-o în ultimii cinci ani şi la fel vom face şi în următorii cinci ani", a afirmat Mureşan, la o întâlnire cu aleşii locali liberali, membri, simpatizanţi ai PNL din regiunea Sud-Est şi candidaţi ai partidului pentru alegerile europarlamentare, eveniment ce s-a desfăşurat la Pavilionul Expoziţional.



Potrivit lui Mureşan, printre proiectele PNL este programul "Prima fermă", prin care fiecare tânăr care vrea să îşi deschidă o fermă să poată accesa fonduri europene în valoare de 100.000 de euro.



"Va trebui să le spunem oamenilor ce vom face pentru ei. Vom obţine fonduri pentru a da drumul unui program numit 'Prima fermă', prin care fiecare tânăr care vrea să-şi deschidă o fermă să primească 100.000 de euro nerambursabili de la UE, vom simplifica procedurile pentru accesarea de fonduri europene, fiindcă primarii ştiu cât este de grei, de complicat .... Vom simplifica procedurile, vom tăia birocraţia la accesarea de fonduri europene, vom obţine bani pentru regularizarea Dunării, vom obţine bani pentru anveloparea a 500.000 de apartamente de bloc, vom face lucruri concrete pentru oameni în următorii cinci ani în Parlamentul European", a spus eurodeputatul, menţionând totodată că PNL are "de departe cea mai bună listă de candidaţi" dintre toate partidele, pentru alegerile europarlamentare.



Prim-vicepreşedintele PNL, Raluca Turcan, a subliniat importanţa celor două voturi, pentru referendum şi alegerile europarlamentare, considerându-le "vitale".



"Vin de la Sibiu, mă întorc la Sibiu şi mesajul meu către dumneavoastră este următorul: Sibiul votează PNL şi Klaus Iohannis. (...) În 26 mai, avem de dat două voturi vitale pentru ţara noastră, unu, la referendumul convocat de preşedintele Klaus Iohannis împotriva corupţilor şi, doi, un vot pentru forţa României în Europa. Unii dintre dumneavoastră vă întrebaţi de ce referendum? Pentru că România este sub asediu, democraţia este în pericol, agenda guvernamentală a fost confiscată de un grup cu comportament infracţional organizat şi preşedintele ne cheamă la referendum să spuneţi 'Vreţi să dăm la o parte grupul infracţional care ne-a amanetat viitorul?', 'Da', acesta trebuie să fie răspunsul. 'Vreţi să redăm România unor oameni cu simţul responsabilităţii şi al interesului public?', 'Da', acesta este răspunsul", s-a adresat Turcan participanţilor la eveniment.



Potrivit acesteia, alegerile anterioare au fost o înşelătorie.



"Oameni buni, alegerile trecute au fost o înşelătorie cap-coadă. Dacă unul dintre dumneavoastră greşeşte, plăteşte? Plăteşte, de multe ori cu vârf şi îndesat. Dacă unul de la ei greşeşte, plăteşte? Nu. Schimbă legea, modifică reguli, calcă totul în picioare, votează că negrul este alb şi, în tot acest timp, economia este pe butuci, educaţia este praf (...) în sănătate încă se moare cu zile, pe plan internaţional am ajuns să fim arătaţi cu degetul. Toate aceste nefăcute ale PSD-ului trebuie oprite pentru că votul la referendum este un vot de moţiune de cenzură împotriva guvernului PSD-ALDE, Dragnea, Dăncilă şi Tăriceanu. Al doilea vot extrem de important este votul pentru cei care să reprezinte România în Europa, cu demnitate, cinste, onoare, integritate, cu forţă. Uniunea Europeană înseamnă pentru România reguli, libertate, bani europeni", a mai spus Raluca Turcan. AGERPRES