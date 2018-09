Sorin Blejnar, audiat de Comisia SRI

Dan Marinescu/Intact Images Sorin Blejnar Sorin Blejnar

Comisia parlamentară pentru controlul activităţii Serviciului Român de Informaţii urmează să îl audieze marţi, de la ora 16.30, pe fostul şef al ANAF Sorin Blejnar, a anunţat preşedintele comisiei Claudiu Manda.



Manda a menţionat că în urma audierii fostului şef al SRI George Maior comisia a decis să îl audieze şi pe Blejnar.



"Domul Maior a fost întrebat şi am reluat un subiect despre relaţia cu domnul Elan Schwartzenberg, cum a fost, cum s-a întâlnit, de câte ori s-a întâlnit, ce discuţii au avut. Domnul Maior ne-a comunicat că a fost la iniţiativa domnului Schwartzenberg, din ce am văzut în spaţiul public şi alte afirmaţii am înţeles că a fost exact invers. Cred că aceste lămuriri, sau parte dintre aceste lămuriri, le poate face astăzi la ora 16.30 şi domnul Blejnar. Dacă ştie mai multe despre cum a fost această întâlnire şi ce s-a discutat la acea întâlnire", a declarat Manda marţi după audierea la comisie a fostului şef SRI George Maior. AGERPRES