Sorina Pintea se va întoarce la conducerea Spitalului Județean din Baia Mare

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că, după ce a fost adoptată moţiunea de cenzură, se va întoarce pe funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă din Baia Mare "Constantin Opriş", pe care a ocupat-o înainte de a fi ministru.

Aceasta a mai spus că nu se aștepta să cadă Guvernul dar moțiunea este un exercițiu democratic. "A fi ministru nu este o meserie. Ce m-a deranjat, a fost faptul că am constatat că loialitatea, bunul simţ şi cinstea sunt nişte chestiuni care nu prea au de-a face cu politica". Pintea a mai precizat că nu are exerciţiul trădării şi nu înţelege comportamentul unor colegi de partid care au votat în favoarea moţiunii de cenzură.

Aceasta a mai spus că mandatul său de un an şi opt luni a fost unul scurt şi nu a avut timp să finalizeze anumite proiecte. "Vreau să spun că nu am avut timpul fizic de a finaliza anumite proiecte, să mă aplec asupra anumitor probleme, dar până la urmă a fost o perioadă scurtă. Un an şi opt luni nu înseamnă foarte mult într-un Minister al Sănătăţii. Este nevoie de continuitate şi de predictibilitate, dar mai ales este nevoie de consens. În general, vizavi de măsurile pe care le-am luat, criticile nu au fost foarte multe şi asta îmi asum. Am declarat şi declar în continuare: Sănătatea nu are culoare politică. Aici ar trebui cu adevărat să funcţioneze consensul".

AGERPRES