Spirite încinse: Culisele moţiunii împotriva Violetei Alexandru

Moţiunea simplă contra ministrului Muncii a trecut, cu 76 de voturi „pentru” şi 28 „împotrivă”. Senatorii au adresat cuvinte grele la adresa Violetei Alexandru, ca „tartor” sau „călău”.

Moţiunea Violetei Alexandru a fost presărată cu multe reproşuri, iar Călin Popescu Tăriceanu a asemuit-o cu Elena Ceauşescu. La rândul lui, liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a spus că simte, uneori, că parlamentarii sunt „la o şedinţă a alcoolicilor anonimi”, doar schimbă rolurile.

„De câte ori vă văd, îmi pare că Elena Ceauşescu a prins glas din nou, mama propagandei şi a manipulării, eu aşa v-aş defini. Acelaşi dispreţ pe care-l afişaţi dumneavoastră faţă de românii obişnuiţi, îl afişa şi tovarăşa”, a spus fostul premier, Călin Popescu Tăriceanu.

Fostul ministru Florian Bodog i-a zis ministrului că este „tartor” şi „călău”.

„I-aţi trădat pe angajaţii români, doamnă ministru al PNL, i-aţi trădat pe muncitorii care ar trebui să aibă în ministrul Muncii un protector li nu un adversar. V-aţi comprotat ca un călău, ca un tartor al muncitorilor din România”.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a spus că are senzaţia, uneori, că se află la o şedinţă a alcoolicilor anonimi.

„Uneori am senzaţia că suntem la o şedinţă a alcoolicilor anonimi, doar schimbăm rolurile. Constat că se rostesc cuvinte grele, gen tartor, călău, trădare, se repetă obsesiv cuvântul doamnă, întrebări retorice, foarte multă frustrare, foarte multe sfaturi. În momentul când am folosit şi am făcut o comparaţie cu întâlnirea alcoolicilor anonimi, am avut proprietatea cuvintelor pentru că fac şi eu parte din această adunare şi asta este senzaţia pe care o am. Pentru că am văzut colegi care au urcat la tribuna Parlamentului şi care atât doamnei ministru, cât şi altor miniştri care au fost chemaţi la moţiuni simple le-au reproşat lucruri care erau la fel sau poate chiar mai rele în perioada guvernării lor sau a partidului lor”, a spus liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, la dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului Muncii.

Fenechiu i-a atenţionat pe parlamentarii care au criticat-o pe Violeta Alexandru că o acuză de lucruri care se petreceau şi în timpul conducerii PSD.

„Sparanghelul se culege şi în timpu guvernării PNL, în Germania, şi în timpul Guvernării PSD s-a cules tot în Germania. (...) Aveaţi pretenţia de la ministrul Muncii ca în şase sau şapte luni de zile să repare lucruri pe care dumneavoastră, cei care aţi semnat această moţiune, prin guvernele pe care le-aţi înşirat, nu aţi putut în ani de zile să le reparaţi. Au plecat românii din ţară din cauza doamnei ministru Alexandru? Să înţeleg că exodul muncitorilor români s-a produs doar în perioada pandemiei, să înţeleg că au început să plece când a venit doamna Alexandru, care este rece, care este tartor, care este călău şi care îi trădează? Nu domnilor, românii pleacă de multă vreme din ţară şi pleacă din ţară ca să câştige bani. Pentru că oriunde pleacă câştigă mult mai bine decât în România”, a argumentat el.

Moţiunea simplă a trecut, fiind 76 de voturi „pentru” şi 28 împotrivă.

