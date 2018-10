Stănescu despre dezbaterile de la Bruxelles: Nu cred că trebuie să se amestece cineva în treburile interne ale unei ţări

Vicepremierul Paul Stănescu afirmă că "nu trebuie să se amestece cineva în treburile interne ale unei ţări" atunci când aleşii cetăţenilor au votat nişte legi ale Justiţiei considerate de CCR ca fiind constituţionale.



El s-a referit la dezbaterea de marţi din Comisia pentru libertăţi civile a Parlamentului European (PE) privind situaţia din România.



"Apreciez foarte mult ce a spus ministrul de Justiţie, să discutăm punctual anumite lucruri, să vedem dacă legile Justiţiei pe care noi le-am votat în Parlament (...) sunt în regulă. E o decizie a Parlamentului României. Până la urmă, parlamentarii sunt aleşii poporului - vrem nu vrem, asta e. (...) Deci, în momentul în care Parlamentul a votat aceste legi, CCR a spus că sunt constituţionale din punctul de vedere al Curţii, eu cred că domnul Timmermans şi cu toţi cei de la Bruxelles ar trebui să ne spună lucruri punctuale cu ce este obstrucţionată Justiţia. Punctual să ne spună. (...) Sigur că Bruxelles-ul este politic şi sigur că PSD este unul dintre cele mai mari partide sau cel mai mare partid dintre toate ţările UE - sigur că probabil că nu pică bine la Bruxelles. Şi atunci nu cred că trebuie să se amestece cineva în treburile interne ale unei ţări în momentul în care poporul, prin reprezentanţii săi, a stabilit un anumit lucru. Şi eu cred că, din moment ce CCR a spus că lucrurile sunt constituţionale, este în regulă. Şi cred că Bruxelles-ul ar trebui să fie mult mai atent la toate ţările din UE", a afirmat Stănescu la Parlament.



Vicepremierul a subliniat că încă nu a văzut opinia Comisiei de la Veneţia şi consideră că dezbaterile de la Bruxelles au avut loc sub semnul apropiatelor alegeri europarlamentare.



"Sunt alegeri, nu? Vor fi alegeri de preşedinte al Comisiei Europene, de vicepreşedinte al Comisiei Europene, sigur că este foarte interesantă structura Parlamentului European. Sunt social-democraţi, socialişti, popularii, verzii, sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm, să nu ocolim subiectul. Încă o dată spun, nu ne-a obligat nimeni să intrăm în UE şi am ridicat mâna şi am spus: vrem să intrăm acolo. Sigur că acest club select cu toţii trebuie să-l respectăm, dar şi membrii clubului trebuie să respecte pe fiecare în parte", a conchis Stănescu. AGERPRES