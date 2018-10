Stănescu nu se teme poziţia sa în PSD: Nu îmi e frică de nimeni, rămân un om de stânga

Vicepremierul Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale, a declarat marţi că nu îi este frică de nimeni chiar dacă îi ia cineva carnetul de partid, el reiterând că nu îşi va da demisia din PSD.



"Nu mi-e frică de nimeni. Eu tot timpul ce am avut de spus am spus public, pentru că nu am nimic în spate să-mi fie teamă şi eu de fiecare dată ce am crezut eu bine pentru România şi pentru partid, de fiecare dată am spus lucrurile cu foarte mult curaj şi chiar nu mi-e frică de nimeni. Aşa că, din partid, chiar dacă îmi ia cineva carnetul de partid, eu prin structura mea rămân un om de stânga. Tot un membru al PSD", a afirmat Stănescu, la Palatul Parlamentului.



Cât priveşte o posibilă demisie a sa din PSD, el a spus că nu este cazul.



"Nu, nu e cazul. Demisia e un act de voinţă unilaterală. (...) Până la CExN demisia mea nu o aveţi", a susţinut Paul Stănescu.



Vicepremierul Paul Stănescu a fost unul dintre liderii social-democraţi care au semnat scrisoarea în care i s-a cerut demisia lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor. AGERPRES