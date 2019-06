Stelian Ion spune că marţi va depune un proiect privind desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie

Deputatul USR Stelian Ion a declarat luni pentru AGERPRES că marţi va depune la Parlament un proiect privind desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie.



"Propunem desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie. Este o chestiune de consecvenţă din partea noastră. De la înfiinţarea acestei secţii am spus că este o mare greşeală. Lucrul acesta a fost confirmat şi de Comisia de la Veneţia şi de atitudinea generală a magistraţilor pe care am văzut-o ca reacţie faţă de existenţa şi activitatea acestei secţii şi mai ales de activitatea concretă din ultimul timp. Ni se confirmă toate temerile, în sensul în care pare că secţiile astea se ocupă mai mult de vendete şi de răfuieli cu procurorii care au îndrăznit să acceseze fapte de corupţie importante. (...) Nu trebuie să uităm de unde a venit, a venit din mintea lui Liviu Dragnea şi din dorinţa lui de a-şi subordona şi a găsi un instrument de subordonare a magistraţilor, de subminare a acestei puteri....(...) Urmează să îl depunem. Îl depunem mâine", a spus deputatul.



El a afirmat că, în cazul în care va ajunge mai repede la vot în Parlament un proiect asemănător de la alt partid, USR îl va vota "fără nici cea mai mică rezervă".



"Am vorbit cu colegii din USR. Dacă vor semna şi alţi colegi, în general facem un tur prin Parlament şi rugăm şi colegi de la alte partide. (...) Mă aştept să o susţină şi colegii din PNL, poate şi cei din PMP, vom vedea. Şi noi am susţine un proiect al lor asemănător. Dacă există şi l-au depus şi va veni la vot mai repede, vom vota fără nici cea mai mică rezervă", a explicat Stelian Ion. AGERPRES