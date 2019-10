Valeriu Steriu: Sunt mulţi parlamentari care au semnat moţiunea de cenzură şi au luat decizia să nu o voteze

Purtătorul de cuvânt al PSD, Valeriu Steriu, a declarat miercuri că sunt din ce în ce mai mulţi parlamentari care au semnat moţiunea de cenzură şi au luat decizia să nu o voteze, menţionând că este convins că joi va fi o zi relativ scurtă pe această dezbatere.



"Am înţeles că din ce în ce mai mulţi deputaţi şi senatori care au semnat moţiunea au luat decizia să nu o voteze. Sunt convins, exact aşa cum spuneam în fiecare zi pe acest subiect, că responsabilitatea pe care aceştia şi-au dat seama că o au pentru bunul mers politic şi economic al României este mult mai importantă decât orice tip de susţinere a unei moţiuni într-o perioadă electorală. Începem campania pentru alegeri prezidenţiale şi această moţiune vine în primul rând ca un vehicul pentru a promova o campanie electorală a celor din Opoziţie", a afirmat Steriu la Parlament.



El a adăugat că este convins că joi vor fi mult mai puţine voturi decât semnăturile depuse în urmă cu o săptămână la această moţiune.



"Aşa cum am văzut, de altfel, şi când s-a propus să o dezbatem sâmbătă, foarte puţini dintre cei care au semnat-o au vrut să vină sâmbătă să o voteze şi sunt convins că mâine vom avea o zi relativ scurtă pe această dezbatere şi acest vot la moţiune şi mai departe seara vom continua să vedem cum putem consolida Guvernul Dăncilă, să mergem la etapa următoare: venirea în Parlament pentru remaniere", a spus Steriu.



El a susţinut că parlamentari din toate partidele vor fi, joi, alături de actualul Guvern şi vor vota la vedere sau nu împotriva documentului depus.



"Fiecare are propria conştiinţă şi îşi ia propriile decizii. Povestea asta cu negocieri, cu umblat prin cafenele, prin restaurante rămâne mai degrabă de domeniul legendei. Lucrurile sunt clare: până mâine, la momentul în care fiecare are două bile în mână şi se duce spre urna de vot, fiecare este cu propria lui conştiinţă şi îşi dă seama dacă vrea să meargă spre aruncarea ţării în haos sau vrea să continue un program de guvernare asumat în Parlament şi care până acum a dat roadele promise românilor", a mai spus Valeriu Steriu.



Întrebat în legătură cu noul partid - Forţa Naţională - anunţat de deputatul Remus Borza, un apropiat al social-democraţilor, şi care uneşte 15 parlamentari, Steriu a precizat: "Am aflat şi eu de curând despre un proiect al unui coleg afiliat, este un partid existent, este un partid pe care dânsul l-a înregistrat cu mai bine de un an şi foarte bine dacă vine în parteneriat cu PSD, rămâne mai departe în grupul nostru şi putem găsi proiecte comune pe care să le susţinem alături de Remus Borza, care este un economist foarte valoros".



El consideră că nu sunt social-democraţi care să voteze moţiunea de cenzură, menţionând că a văzut "o solidaritate cum nu a mai văzut în PSD".



Despre întâlnirea parlamentarilor de la PSD cu Viorica Dăncilă la Vila Lac, Steriu a spus: "Lucrurile sunt aranjate şi, pentru că sunt atât de bine aranjate, ne putem întâlni cu colegii pentru a avea o ultimă discuţie înaintea zilei cu moţiunea de cenzură. (...) Întâlnirea e la Vila Lac pentru că 200 de oameni în sediul unui partid intră foarte greu. De asemenea, tot ce înseamnă discuţie în Parlament am avut în toate aceste zile. Vom avea şi mâine o zi plină. E un moment în care putem discuta foarte relaxat şi putem stabili ce va face mai departe Guvernul Viorica Dăncilă". AGERPRES