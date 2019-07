Studenții din Iași cer demisia lui Eugen Teodorovici

Liga Studenţilor (LS) Iaşi îi cere demisia ministrului Finanţelor, Eugen Orlando Teodorovici, şi se opune "propunerii intervenţioniste a acestuia de a lega de glie" studenţii, în sensul obligării acestora la a se angaja şi a lucra în România câţiva ani după terminarea studiilor.



Studenţii susţin că solicitarea demisiei vine inclusiv în contextul în care "Teodorovici persistă în a limita beneficiile studenţilor la transportul pe calea ferată şi a continua o politică fiscală dezastruoasă şi împovărătoare pentru români".



Reacţia celor de la LS Iaşi survine în contextul în care ministrul Finanţelor, Eugen Orlando Teodorovici, a lansat duminică propunerea ca studenţii să fie obligaţi să lucreze în România după terminarea studiilor, motivând că statul ar investi "foarte mult" în tineri.



"Nicăieri în Europa nu există o astfel de "legare de glie", întrucât ar fi nu numai nefirească, dar şi ilegală. Libertatea de mişcare (dreptul la liberă circulaţie) este garantată de art. 25 din Constituţia României şi de art. 2 din protocolul 4 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Munca este un drept, iar nu o obligaţie în sens legal (ci doar moral). Nimeni nu ar putea fi constrâns prin lege să muncească, decât în caz de forţă majoră (război, catastrofe etc.), pentru îndeplinirea unor obligaţii civice, a serviciului militar sau în baza unei hotărâri judecătoreşti de condamnare. Absolvenţii de facultate pleacă din România din cauza calităţii scăzute a învăţământului superior (în special a programelor de masterat şi de doctorat, care nu sunt evaluate corespunzător şi care nu oferă o specializare reală într-un anumit domeniu academic), din cauza fiscalităţii excesive, a birocraţiei, a corupţiei şi a intervenţionismului statului în viaţa privată a cetăţenilor, care descurajează orice formă de antreprenoriat sau de inserare profesională pe piaţa forţei de muncă", spun reprezentanţii LS Iaşi prin intermediul comunicatului de presă.



În acelaşi document ei atrag atenţia că doar 55% dintre absolvenţii care rămân în ţară ajung să profeseze, însă nu toţi în domeniul în care au studiat.



"Cei mai buni studenţi preferă să îşi continue studiile în străinătate, acolo unde universităţile sunt competitive şi sunt evaluate de agenţii independente şi nepolitizate, după criterii reale de performanţă, unde nu există clanuri universitare, reţele politice sau nepotisme. Amintim faptul că tot Eugen Teodorovici propunea anul trecut limitarea dreptului românilor de a lucra în străinătate, în contextul în care aceştia trimit în ţară peste 4,3 miliarde de euro pe an. În mod eronat, ministrul Teodorovici afirmă că ar funcţiona sistemul de credite (împrumuturi pentru realizarea studiilor), însă chiar pe site-ul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii (ACBS) apare publică informaţia că deşi există bază legală, prin art. 204 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi HG 1402/2009, proiectul a fost abandonat de către instituţiile statului", se menţionează în comunicat.



Cei de la LS Iaşi precizează totodată că articolul 204 din Legea 1/2011 prevede faptul că "studenţii care provin din familii cu venituri reduse beneficiază de un sistem de împrumuturi bancare pentru efectuarea studiilor, garantate de stat, în condiţiile legislaţiei în vigoare, prin Agenţia de credite şi burse de studii".



"Împrumuturile pot acoperi taxele de studii şi costul vieţii pe perioada studiilor. Absolvenţii care vor practica profesia minimum 5 ani în mediul rural vor fi scutiţi de plata a 75% din împrumut, această parte fiind preluată de către stat, în cuantum de maximum 5.000 lei", arată sursa citată.



De asemenea, LS menţionează că săptămâna trecută, "tot ministrul Finanţelor a propus limitarea beneficiilor pe care le au studenţii la transportul pe cale ferată la maximum 12 călătorii gratuite pe an, ceea ce ar afecta în mod grav capacitatea studenţilor de a se deplasa în ţară, propunerea fiind sub nivelul beneficiilor anterioare lunii ianuarie 2017, când studenţii aveau 50% reducere; Teodorovici a declarat că limitarea nu se face din lipsă de fonduri şi nu a oferit o justificare clară pentru propunere".



"Domnul Teodorovici ori este prost consiliat, ori este deconectat cu totul de la realitate din moment ce îşi permite să lanseze în spaţiul public propuneri nefondate şi neargumentate, ba chiar total aberante. Tocmai idei şi politici precum cele propuse de domnia sa alungă tinerii români din ţară. Îi solicităm să fim invitaţi la consultările privind limitarea beneficiilor pentru studenţi la transportul pe calea ferată şi la toate propunerile Executivului care îi privesc pe studenţi. Fenomenul de brain-drain poate fi stopat numai prin transformarea din temelie a arhitecturii birocratice a statului român, prin reducerea intervenţionismului şi tinderea spre un stat minimal, prin clasificarea reală a universităţilor şi eliminarea statutului lor actual de instituţii asistate social care înregimentează la cursuri cifre, nu oameni, precum şi prin asumarea de către studenţi a misiunii de a reaşeza sistemul de învăţământ, în special, şi ţara, în general, în rosturile lor fireşti", a declarat prin intermediul comunicatului de presă Silvian-Emanuel Man, preşedintele Ligii Studenţilor Iaşi.

AGERPRES