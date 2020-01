Sub spectrul moțiunii de cenzură, liderul ALDE s-a ales, preventiv, cu un nou dosar penal

DIANA OROS

Fostul preşedinte al Senatului și lider al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a dezvăluit că Parchetul General i-a făcut cadou, chiar de ziua lui, pe 14 ianuarie, o citație din care a aflat că are calitatea de suspect în cadrul unui nou dosar penal. Acuzația este aceea de abuz în serviciu. Concret, Tăriceanu arată că, “de ziua mea, am primit un plic. Anul ăsta. De la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Și, surpriză! Am primit înștiințarea că sunt suspect într-un dosar penal, pentru abuz în funcție. Am început să fac legături, deoarece bănuiam despre ce era vorba. Este vorba despre dosarul care vizează un senator, dosarul de incompatibilitate pe care îl are acest senator”.

Cauza îl vizează pe senatorul PSD Cristian Marciu, declarat incompatibil de către Agenția Națională de Integritate, calitate menținută, definitiv, de Înalta Curte de Casație și Justiție, în anul 2015. Ulterior, în 2017, ANI a solicitat Senatului României să pună în aplicare hotărârea judecătorească și să constate încetarea calității de parlamentar a senatorului în cauză. Lucru care nu s-a întânplat. Călin Popescu Tăriceanu arată că “lumea își imaginează că, în calitate de președinte al Senatului, aveam aceleaşi prerogative ca un director de întreprindere – dacă vrea să angajeze, angajează, dacă vrea să dea afară, dă afară. Preşedintele Senatului nu are astfel de prerogative, iar Regulamentul descrie foarte clar ce trebuie făcut de către Senat în cazul în care un senator se află în incompatibilitate”. În dosarul deschis de Parchet, senatorul Marciu este și el pus sub acuzare.