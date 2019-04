Suceava: Dragnea îi cere directorului Transgaz să nu se opună extinderii reţelei de gaze din România

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, joi, directorului general al companiei de transport gaze naturale Transgaz, Ion Sterian, "să nu se opună extinderii reţelelor de gaze din România".



El a declarat, în cadrul Conferinţei judeţene a PSD Suceava, că "economia din România are nevoie de surse de energie ca să se dezvolte" şi a cerut şefului Transgaz "să nu se joace cu această chestiune".



"Va veni şi componenta care ştiu că vă interesează şi e normal să vă intereseze de reţele de gaze naturale. Şi o spun de aici de la Dumbrăveni, din Suceava. Îl rog pe domnul Sterian de la Transgaz să nu mai blocheze extinderea reţelelor de gaze din România şi îi cer şi domnului ministru Bădălău (ministrul Economiei n.red.) să ia foarte în serios această chestiune. România, comunităţile, economia din România are nevoie de surse de energie ca să se dezvolte şi vă rog să nu vă jucaţi cu această chestiune. Să nu credeţi că dacă sunteţi înconjurat de opt sau nouă foşti generali SRI ca şi consilieri, puteţi să faceţi ce vreţi cu averea României", a afirmat Dragnea.



Ulterior, liderul social-democrat a nuanţat subiectul într-o conferinţă de presă, precizând că această companie "este a statului român şi că trebuie să sprijine statul român şi dezvoltarea acestei ţări, nu să se dezvolte în sine".



"Am discutat în coaliţie, am discutat şi cu colegii din Guvern că România are nevoie de o extindere a reţelelor de distribuţie de gaze. Ca să poţi să înfiinţezi reţele de distribuţie de gaze, e nevoie de extinderea reţelelor magistrale şi conductelor mari. De ce trebuie să aşteptăm atâta? Pentru că o companie românească, o companie majoritar de stat se bâlbâie în a da drumul la aceste investiţii. Am văzut că face comunicate destul de tăioase, plăteşte în presă, finanţează echipe de fotbal, finanţează tot felul de lucruri, finanţează publicitate, nici nu ştiu să aibă Transgaz-ul concurenţă în România şi nu ştiu de ce plăteşte atâta publicitate, şi în schimb se tot bâlbâie când trebuie să extindem reţeaua de gaze care are două obiective importante: dezvoltarea economiei, în condiţiile în care gazele din Marea Neagră să fie exploatate şi o să ajungă şi în România, cel puţin jumătate din ele, şi în al doilea rând comunităţile locale au nevoie de această sursă de energie, pentru consumul casnic, dar şi pentru a dezvolta proiecte economice în zona rurală şi nu numai în zona rurală", a mai detaliat Liviu Dragnea.

AGERPRES