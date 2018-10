Suciu (PSD): Nimeni, cel puţin din arcul guvernamental, nu vinde resursele ţării

Liderul grupului PSD de la Camera Deputaţilor, Daniel Suciu, a declarat miercuri că nimeni, cel puţin din arcul guvernamental, nu vinde resursele ţării.



"S-a spus de foarte multe ori în ultima vreme că anumite grupuri parlamentare vând resursele ţării, discutăm pe sub masă, în spatele uşilor închise. A fost o întâlnire foarte bună din foarte multe motive şi unul dintre motive este că toate grupurile parlamentare au avut întâlniri separate cu investitorii, nu s-a discutat pe ascuns. Ca o concluzie pe care pot să o trag după această discuţie, cel puţin în numele grupului PSD, este că nu ne-am înşelat, am luat decizia corectă, varianta pe care noi am susţinut-o, din punctul nostru de vedere, este varianta corectă şi mă bucur că şi celelalte grupuri parlamentare au ieşit şi sper că vor ieşi din zona populismului şi vor calcula foarte corect care este interesul statului român. Nimeni, cel puţin din arcul guvernamental, nu vinde resursele ţării. Nimeni nu face jocuri pe ascuns şi ne menţinem punctul de vedere, că interesul, cel puţin al nostru, este şi trebuie să fie statul român şi poporul român", a spus Suciu, la Palatul Parlamentului, după întâlnirea reprezentanţilor tuturor grupurilor parlamentare cu concesionarii din zona offshore a zăcămintelor de petrol şi gaze.



Potrivit deputatului social-democrat, PSD nu este dispus să renunţe în ceea ce priveşte proiectul Legii offshore la introducerea impozitului pe venitul suplimentar.



"Putem discuta despre termeni, despre autorizări, dar principiul prin care noi spunem că introducem un impozit pe venitul suplimentar este nenegociabil, că 50% din cantitatea de gaze trebuie să fie tranzacţionată pe bursa românească este nenegociabil sau, dacă vreţi un termen mai blând, nu renunţăm la aceste lucruri. Cei care au fost la întâlnire sunt reprezentanţii investitorilor şi ne-au spus că, indiferent de varianta în care legiferează Parlamentul, decizia de a investi încă este sub semnul întrebării", a menţionat Suciu.