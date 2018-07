„Superpensionarii” sau când nu mai ştii câte pensii ai de luat

Revitalizarea sistemului pensiilor speciale ar fi fost o catastrofă pentru Poşta Română fără posibilitatea ca pensiile să fie virate pe card pentru că există oameni în România cărora livrarea pensiilor cu bani gheaţă ar fi trebuit făcută cu geamantanul deoarece aceştia vor primi mai multe pensii „speciale”, fiecare dintre ele foarte consistente. Deloc întâmplător, majoritatea superpensionarilor care sug de la mai multe ugere au avut cel puţin o funcţie politică, de multe ori fiind chiar în situaţia de a-şi vota cel puţin una dintre viitoarele pensii.

De pildă, nu mai departe de luni Liviu Dragnea şi Lia Olguţa Vasilescu şi-au votat o a doua pensie specială, pe lângă cea de parlamentar. Prin votul favorabil dat Codului Administrativ, cei doi, dar nu sunt singurii în această situaţie, au susţinut instituirea pensiilor pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi pentru primari şi viceprimari. Astfel că Dragnea va primi pensia din sistemul public, la care sunt îndrituiţi aproape toţi românii, plus pensia pentru mandatele de preşedinte al CJ Teleorman, la care se adaugă pensia de parlamentar. Deocamdată, liderul PSD nu poate calcula cu exactitate cât va încasa ca pensionar. Pensia de la Teleorman se calculează în funcție de salariul preşedintelui în funcţie, pe care acesta are dreptul să şi-l stabilească singur. Astfel, cu cât preşedintele CJ Teleorman va fi mai darnic cu sine, cu atâta va fi mai generos cu Dragnea deoarece indemnizaţia pentru limită de vârstă a foştilor aleşi locali se calculează ca produs al numărului de luni de mandat (dar nu mai mult de trei mandate) cu 0,4% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată. Astfel, dacă la momentul în care Dragnea se pensionează preşedintele de la CJ Teleorman va avea o leagă de 10.000 de lei, atunci indemnizaţia actulului preşedinte al Camerei va primi o pensie de 5.722 de lei, întrucât a avut trei mandate complete la CJ. Singurul impediment pentru Dragnea este cel din justiţie întrucât dacă va fi condamnat definitiv în dosarul angajărilor fictive din Teleorman nu va mai primi indemnizaţia întrucât a fost condamnat pentru acte de corupţie. Chiar şi în acest caz, va rămâne cu pensia specială de la Parlament pentru mandatul trecut de deputat, care este acum de circa 3.400 de lei. Dacă nu intervine ceva neprevăzut şi îşi va duce la capăt şi acest mandat, pensia de parlamentar a lui Dragnea va trece de 7.000 de lei întrucât a fost preşedintele Camerei în această legislatură. Lia Olguţa Vasilescu este sigură de pensia consistentă de la Parlament pentru cele trei mandate complete pe care le are, la care se adaugă o pensie mai mică pentru mandatul de la primăria Craiovei care depinde tot de salariul primarului în funcţie. Precum cei doi sunt zeci de politicieni care au fost atât parlamentari, cât şi primari sau preşedinţi de consilii judeţene: Nicolae Robu (PNL), senator în 2008-2012 şi primar al Timişoarei din 2012, Laurenţiu Leoreanu (PNL), primar la Roman în 2008-2016, acum deputat şi mulţi alţii, unii dintre ei retrăgându-se deja din activitatea politică.

Paradisul de la CCR

Traian Băsescu este îndrituit la nu mai puţin de patru pensii: cea normală pentru activitatea de „vaporean”, la care se adaugă pensia pentru mandatul de primar al Bucureştilor, cea pentru mandatele de deputat şi senator, iar cireaşa de pe tort este indemnizaţia care se acordă foştilor şefi de stat care este acum de 13.000 de lei, reprezentând 75% din salariul preşedintelui aflat în funcţie. Ion Iliescu are şi el două pensii speciale: indemnizaţia de fost preşedinte şi pensia pentru cele două mandate de senator. Când se va retrage din politică, Klaus Iohannis va adăuga trei pensii veniturilor provenite din chiriile celebrelor sale case: cea pentru activitatea didactică, o alta pentru mandatele de primar la Sibiu şi indemnizaţia de fost şef de stat. Însă toate acestea pălesc în faţa veniturilor pe care le poate cere statgului preşedintele CCR, Valer Dorneanu: pensie de magistrat, pensie de parlamentar, pensie specială de judecător al Curţii, pensie specială ca fost Avocat al Poporului. Nici predecesorul său, Augustin Zegrean, nu se poate plânge: pensie ca fost parlamentar, pensie ca judecător al Curţii, iar pensia de handicap, pentru vederea şubrezită, îi rotunjeşte aceste venituri.

După adoptarea Codului Administrativ, PMP şi USR încearcă să conteste legea la CCR însă nu fac rost de patru semnături de care au nevoie din partea liberalilor. Motivul este că parlamentarii PNL nu vor să-şi supere aleşii locali prin blocarea instituirii pensiilor speciale pentru primari, viceprimari şi preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene.

Guvernul Tudose a abolit prin ordonanţă de urgenţă interdicţia cumulului de pensii, interdicţie pe care tot acest cabinet a adoptat-o.

Guvernul e ţeapă

Cei care şi-au abandonat funcţiile din administraţia locală pentru primi titlul pompos de „dom' ministru” s-au păcălit. Nu doar că nu au mai avut un judeţ sau un oraş la picioare ca domeniu feudal, dar au ajuns la Bucureşti ca să fie înjuraţi de opoziţie. De exemplu, Victor Ciorbea a fost la un pas să rămână fără pensie specială. A plecat de la Primăria Capitalei înainte să facă un mandat întreg, iar de la Guvern a fost dat afară de propriul partid. „Noroc” că recent s-a introdus pensie specială pentru Avocatul Poporului. Nici Sorin Grindeanu nu a apucat să ducă la capăt vreun mandat în administraţia locală la Timiş lăsându-se momit de Dragnea la Bucureşti, pentru ca tot Dragnea să-l „molesteze” după şase luni la Guvern. El va primi totuşi pensie pentru un mandat de deputat.