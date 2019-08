Tăriceanu a „hotărât”, apoi a „discutat” alianţa ALDE- Pro România

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat că formaţiunea sa şi Pro România, condusă de Victor Ponta, au decis să colaboreze ca o alianţă politică, cele două partide urmând să aibă grupuri parlamentare comune. Iniţial, Tăriceanu a scris că s-a „hotărât” realizarea unei alianţe ALDE- Pro România, dar ulterior a revenit şi a modificat cu „discutat”.

„Discuţii fructuoase în această dimineaţă cu liderul Pro România, Victor Ponta: am discutat o viitoare colaborare sub forma unei Alianţe politice! ALDE şi Pro România vor avea grupuri parlamentare comune şi, astfel, vom fi a treia forţă politică parlamentară, după PSD şi PNL. În perioada imediat următoare, grupurile de lucru ale celor două partide se vor întâlni pentru a stabili proiectul politic al Alianţei şi protocolul de colaborare”, a scris Tăriceanu pe Facebook. La rândul său, Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a precizat că, în urma discuţiilor cu ALDE, s-a progresat foarte mult în direcţia participării la un proiect comun între cele două formaţiuni politice. „Pe 22 iulie am spus „dacă ALDE iese de la guvernare, suntem dispuşi să discutăm un proiect politic comun!”. Azi am progresat foarte mult în acest sens! Nu am luat decizii - dar am discutat şi progresat! Când mai mulţi oameni se aşază la masă cu intenţii bune - sunt şanse mai mari de succes. Este o nevoie de o uriaşă schimbare a modului de guvernare a ţării / un „reset” total al administraţiei publice şi al direcţiei economice. Trebuie să găsim soluţii şi oameni capabili să le aplice. Noi suntem Pro România şi ţinem cu România!”, a scris Ponta.



Relaţii tensionate cu PSD

Anunțul lui Tăriceanu vine în contextul unei relații tensionate cu PSD, liderii ALDE vorbind chiar despre ieşirea de la guvernare, mutare care nu a fost însă oficializată. Călin Popescu Tăriceanu declara, la sfârşitul lunii iulie, că a vorbit cu Victor Ponta şi este de acord cu intrarea Pro România la guvernare. Preşedintele ALDE spunea că PSD greşeşte dacă mizează pe faptul că el consideră şefia Senatului atât de importantă, încât să nu iasă de la guvernare, precizând că „guvernarea nu e o profesie pentru ALDE”. „I-am spus doamnei Dăncilă că o campanie electorală în care vor fi doi candidați din partea celor două partide ale coaliției va aduce alimentarea invariabilă a unor tensiuni la nivel local. Sunt foarte mulți președinți care nu sunt mulțumiți la noi cu colaborarea în coaliție. Nu i-a deranjat faptul că a pus PSD candidat propriu, ci proasta colaborare la nivel local i-a îndemnat pe unii dintre ei să spună – nu mai trebuie să stăm în continuare în coaliție, trebuie să mergem în opoziție”, a afirmat Tăriceanu.