Tăriceanu (ALDE): Depinde de noi să transformăm 2020 într-un an şi mai bun decât cel pe care îl încheiem

"Iată că trece şi anul 2019! Un an important, cu două rânduri de alegeri şi cu 30 de ani de la Revoluţia română! Un an în care democraţia a fost pusă la încercare şi a funcţionat, dovadă fiind soluţiile politice rapide găsite la criza politică din partea a doua a anului. Un an în care ne-am adus aminte, mai mulţi decât în alţii, de cei cărora le datorăm traiul în democraţie: eroii de la Timişoara, Bucureşti, Cluj, Sibiu, Braşov şi alte câteva oraşe. Un an în care economia a crescut mai mult decât în alte state europene, ceea ce ne dă speranţa că mergând în acest ritm vom recupera decalajul moştenit în 1989", a scris Tăriceanu, marţi, pe Facebook.



El le transmite românilor să privească încrezători la viitor şi, dacă "2019 a fost anul lui 'fără penali în funcţii publice', să facă din 2020 "anul lui 'fără incompetenţi în funcţii publice'".



"În prag de An Nou vă îndemn să privim cu încredere la viitor. Depinde doar de noi să transformăm 2020 într-un an şi mai bun decât cel pe care tocmai îl încheiem. Depinde numai de noi să refacem legăturile profunde care să ne ţină uniţi, la bine şi la greu. Depinde doar de noi să ne facem o viaţă mai bună! Să nu uităm că şi în anul care începe în câteva ore vom avea două rânduri de alegeri. Puteţi conta pe mine, puteţi conta pe colegii mei din ALDE, că vom face tot ce ne stă în putinţă să aducem în faţa dumneavoastră oameni cu experienţă şi competenţă care să vă poată reprezenta la nivel local sau naţional. Mandatul lor trebuie să fie foarte clar: să participe la generarea de bunăstare pentru toţi românii! Să se asigure că această bunăstare ajunge, în mod corect, la toţi românii. Să dea legi drepte care să poată fi înţelese de toţi! Să fie pavăză în faţa oricăror încercări de limitare a drepturilor şi libertăţilor românilor, oriunde trăiesc, muncesc sau studiază ei! Să se asigure că justiţia nu se întoarce înapoi la anii de abuzuri! Anul 2019 a fost anul lui "fără penali în funcţii publice". Haideţi să facem din anul 2020 anul lui "fără incompetenţi în funcţii publice"! La mulţi ani, România! La mulţi ani, români!", conchide Călin Popescu-Tăriceanu.

www.agerpres.ro