Tăriceanu: Am anunţat mai de mult intenţia de a candida la prezidenţiale; prima opţiune - o candidatură comună cu PSD

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat miercuri că şi-a anunţat mai de mult intenţia de candida la alegerile prezidenţiale, dar nu şi-a schimbat opţiunea că este cu mult mai utilă o candidatură comună din partea coaliţiei de guvernare, urmând să aibă discuţii pe această temă cu cei din PSD.



"Am discutat asta cu colegii mei, nu sunt solicitări noi, nu mi-am schimbat punctul de vedere, am anunţat mai de mult intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale, dar, în acelaşi timp, ţin să subliniez că, aşa am discutat cu cei din PSD în cadrul coaliţiei politice pe care o avem, că este cu mult mai util să avem o candidatură comună. Nu mi-am schimbat nici în acest moment punctul de vedere. Trebuie în perioada următoare, având în vedere că acest hop al moţiunii de cenzură a fost trecut cu bine, să discutam cu cei din PSD. Prima opţiune, aşa cum am spus, rămâne cea a unei candidaturi comune şi din punctul meu de vedere", a afirmat Tăriceanu după şedinţa conducerii ALDE, întrebat în legătură cu solicitările care i-au fost adresate de a candida la prezidenţiale.



Tăriceanu a adăugat că nu a discutat pe această temă, până acum, cu premierul Viorica Dăncilă.

AGERPRES