Tăriceanu: Asistăm la alegeri desfășurate într-un perfect anonimat. Este un deficit democratic grav

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat că, pentru prima oară după 30 de ani, alegerile prezidenţiale s-au desfăşurat într-un perfect anonimat, fără campanie electorală, ceea ce reprezintă un deficit democratic grav pentru România.



"Pentru prima oară după 30 de ani, asistăm la nişte alegeri care, practic, au fost într-un perfect anonimat, fără campanie electorală, fără ca să existe dezbaterile necesare în aşa fel încât alegătorii să poată să ia cunoştinţă de programul fiecărui candidat, să voteze apoi raţional, pe baza ofertei electorale făcute de fiecare. Este un deficit democratic grav din acest motiv şi am de gând să fac o propunere pentru modificarea legislaţiei electorale astfel încât campania electorală să fie una vizibilă din toate punctele de vedere, în aşa fel încât alegătorii să poată să cunoască programul fiecărui candidat", a spus Tăriceanu, după ce a votat, duminică, la o secţie de la Clubul Seniorilor "Mihai Eminescu".



El a adăugat că nu are aşteptări foarte mari de la alegerile de duminică, tocmai din cauza acestui deficit democratic pe care îl înregistrează România. "Dar, vom vedea, vom aştepta diseară închiderea urnelor la ora 21,00 şi rezultatul şi atunci voi putea spune mai mult", a declarat preşedintele ALDE.



Călin Popescu-Tăriceanu a adăugat că are bucuria de a vedea că românii din străinătate şi-au exercitat votul în condiţii mult mai civilizate.

"Am o singură bucurie şi anume faptul că, urmare a propunerilor pe care le-am făcut şi care au fost adoptate în legătură cu votul anticipat pe mai multe zile, am văzut că s-a exercitat votul românilor din străinătate în condiţii mult mai civilizate - unii din ei direct, alţii prin corespondenţă - şi mă bucură că s-a reuşit acest lucru, să revenim la o situaţie de normalitate, care să dea posibilitatea tuturor alegătorilor să îşi exercite acest drept democratic. Păcat că au votat, până acum, atât de puţini. Sper că astăzi numărul celor care vor veni la vot la urnele din străinătate să fie în creştere", a completat liderul ALDE.



El a venit la vot cu soţia şi băiatul.

AGERPRES