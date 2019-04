Tăriceanu: Avem pe lista pentru europarlamentare oameni foarte valoroşi

Liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a declarat, sâmbătă, la Iaşi, că formaţiunea sa are o listă cu ''oameni foarte valoroşi'' pentru europarlamentare şi îşi doreşte să obţină cel puţin cinci mandate în PE.



"Mă bucur că avem pe listă oameni foarte valoroşi. Sunt valoroşi după două criterii. În primul rând cel profesional. Fiecare are o carte de vizită profesională care îl recomandă în mod deosebit. Cei mai mulţi au şi o îndelungată experienţă politică fie la nivel parlamentar, fie la nivel parlamentar şi guvernamental, cum este Varujan Vosganian sau Daniel Barbu, sau în înalte poziţii din administraţie. Renate Weber este un cunoscut militant pentru drepturile omului. Toţi colegii mei au acest profil indiscutabil - de liberali", a spus Tăriceanu.



Potrivit acestuia, "suntem singura ţară care avem în Parlamentul European reprezentanţi care îşi vorbesc ţara de rău, suntem singurii care exportăm conflictele interne în Parlamentul European".



"Mie mi se pare o ruşine. Şi colegii mei sunt pătrunşi de aceeaşi convingere ca şi mine, că acolo unde este o ciocnire de interese naţionale fiecare ţară trebuie să trimită cei mai buni reprezentanţi, cei mai capabili. Am această convingere că ei vor fi cei mai în măsură să facă acest lucru nu numai pentru familia politică din care facem parte, ci în primul rând pentru români şi România ca ţară", a mai spus Tăriceanu.



Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, s-a aflat sâmbătă la Iaşi pentru a lua parte la conferinţa regională de lansare a candidaţilor la alegerile europarlamentare. La eveniment au fost prezenţi 900 de membri de partid din judeţele Iaşi, Botoşani, Suceava şi Vaslui. AGERPRES