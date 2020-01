Tăriceanu, avertisment dur în privinţa alegerilor anticipate: Am introduce artificial o criză politică

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că prin declanşarea alegerilor anticipate s-ar introduce artificial o criză politică de minimum patru luni.



El a acceptat că prin adoptarea moţiunii de cenzură pe care PSD intenţionează să o depună "se deschide calea anticipatelor, dar care e lungă şi presărată cu multe obstacole procedurale".



"Constituţia României nu are proceduri care să faciliteze recurgerea la alegeri anticipate într-un caz în care avem chiar şi o criză politică sau doreşte premierul acest lucru. E o procedură extrem de complicată, extrem de anevoioasă, extrem de lungă şi care nu poate fi realizată pocnind din deget. În momentul de faţă, alegeri anticipate nu se justifică, pentru că am arunca practic ţara într-o criză politică, pe care în momentul de faţă nu o avem. Am introduce artificial o criză politică de durată de minimum patru luni care ar paraliza administraţia, toate instituţiile publice cu efectele nocive pe care le putem imagina. Cred că orice ţară care este condusă înţelept caută mai degrabă să îşi asigure stabilitatea politică, economică, socială decât să creeze criză. Cred că preocuparea de astăzi a cetăţenilor nu este în realizarea de alegeri anticipate, ci mai degrabă să vadă o bună guvernare care aduce rezultate în ceea ce înseamnă calitatea vieţii, nivelul de trai. Şi acesta este lucrul care cred că trebuie să îl aibă în vedere echipa guvernamentală", a spus liderul ALDE, miercuri, la Parlament.



Tăriceanu a amintit că ALDE susţine modificarea sistemului de alegere a primarilor prin trecerea la două tururi de scrutin.



"Prin urmare, nu facem parte din cei care ar putea să susţină moţiunea de cenzură (...) Cred că există mai degrabă o majoritate care doreşte modificarea actualului sistem de alegere a primarilor într-un singur tur şi trecerea la alegerea în două tururi", a adăugat Tăriceanu.

www.agerpres.ro