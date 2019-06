Tăriceanu: Congres al ALDE în septembrie pentru o definire ideologică mai clară

ALDE va organiza, în septembrie, un congres doctrinar pentru o definire ideologică mai clară, a anunţat, miercuri, preşedintele partidului, Călin Popescu-Tăriceanu.



"În luna septembrie o să organizăm un congres doctrinar pentru o definire ideologică a noastră mai clară, pentru că am constatat că există o deficienţă de percepţie doctrinară în ceea ce ne priveşte. Suntem partidul clasei de mijloc, suntem partidul întreprinzătorilor mici şi mijlocii, suntem partidul profesiilor liberale, dar cred că oferta noastră electorală nu a fost suficient de convingătoare", a spus Tăriceanu după şedinţa Delegaţiei Permanente Naţionale a ALDE, desfăşurată la Palatul Parlamentului.



El a subliniat că analiza rezultatului ALDE la alegerile europarlamentare din 26 mai relevă "un eşec".



"Şedinţa Delegaţiei Permanente ne-a permis întâi de toate o trecere în revistă, o analiză a rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul European, care pentru noi, trebuie să recunosc, fără niciun fel de ambiguitate, s-au constituit într-un eşec. Am făcut cu colegii mei această analiză. Rezultatele arată că acolo unde s-a muncit şi şi-au asumat această responsabilitate de desfăşurare, de susţinere a campaniei electorale, am avut rezultate şi alte judeţe, din păcate, destul de munte, nu şi-au făcut deloc treaba. Prin urmare, vor urma şi o serie de măsuri organizatorice la nivelul filialelor şi nu numai", a adăugat Tăriceanu.

AGERPRES