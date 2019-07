Tăriceanu: Cred că recomandările din raportul GRECO trebuie să facă obiectul unei analize

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că recomandările din raportul GRECO trebuie să facă obiectul unei analize atât la nivelul Ministerului Justiţiei, cât şi al Consiliului Superior al Magistraturii şi spune că trebuie pregătit "un răspuns adecvat".



"Cu ceva zile în urmă citeam despre Franţa că au şi ei parte de un raport GRECO. Am fost de curând în Franţa, nu am observat niciun fel de dezbatere publică, subiectul e de interes minor. Eu nu aş spune că subiectul trebuie să fie de interes minor neapărat şi pentru România, dar fiecare sistem juridic are particularităţile lui şi Franţa probabil că nu o să renunţe la anumite lucruri care ţin de tradiţia sistemului juridic francez numai de dragul de a respecta întocmai recomandările din raportul GRECO. Cred că şi la noi recomandările din raportul GRECO trebuie să facă obiectul unei analize atât la nivelul Ministerului Justiţiei, cât şi al Consiliului Superior al Magistraturii şi trebuie pregătit un răspuns adecvat şi o discuţie în continuare cu cei care alcătuiesc acest raport, pentru că, aşa cum ştiţi, acest proces de integrare, de analiză a recomandărilor, nu se face printr-un simplu pocnit din degete, presupune o discuţie pe anumite subiecte care sunt prezente în raport şi pe altele care nu sunt prezente în raport", a declarat Tăriceanu, marţi, după Biroul Politic Executiv şi Biroul Politic Central ale ALDE.



El a afirmat că raportul GRECO face abstracţie de existenţa protocoalelor secrete, aspect pe care-l consideră un subiect de interes major în orice ţară democratică, cu un sistem de justiţie consolidat.



"Nu se vorbeşte despre interceptările telefonice pe scară largă, nu se vorbeşte despre existenţa unei secţii de investigaţie a magistraţilor care a funcţionat în cadrul DNA şi multe astfel de lucruri care cred că trebuie să facă obiectul acestei discuţii cu cei care au întocmit raportul", a menţionat Tăriceanu.



Potrivit acestuia, în raportul GRECO nu scrie că trebuie să fie desfiinţată Secţia specială pentru anchetarea magistraţilor, dar se menţionează despre anumite preocupări că această secţie ar putea avea o anumită abordare politică.



Tăriceanu este de părere că până în prezent s-a dovedit că SIIJ e "complet ruptă de zona politică" şi aşa şi trebuie să fie în continuare.



El a subliniat că elementul fundamental care trebuie avut în vedere e asigurarea independenţei magistraţilor şi a menţionat că el va milita în continuare pentru ca acesta să fie "punctul nodal" al discuţiei în jurul reformelor din Justiţie.



Întrebat de jurnalişti ce anume din conţinutul acestui raport GRECO va fi luat în considerare de coaliţia de guvernare, el a răspuns că nu crede că e cazul să facă acum aceste aprecieri.



"Cred că va fi o analiză, aşa cum v-am spus, cu puterea judecătorească, care trebuie să prezinte o analiză şi un set de concluzii, probabil că în această operaţiune va trebui să ia parte şi Ministerul Justiţiei şi sigur că noi, ca Parlament, avem şi noi rolul nostru, comisiile juridice de la Senat şi Cameră vor trebui în primul rând ele să analizeze raportul şi să ne facă un set de propuneri pe baza analizei de care vorbeam", a adăugat Tăriceanu.

AGERPRES