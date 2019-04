Tăriceanu, despre candidatul la prezidenţiale: Doresc ca Dragnea să fie şi să rămână liber;după europarlamentare, decidem cum procedăm

Liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a declarat, sâmbătă, că după alegerile europarlamentare se va stabili în coaliţie modul în care se va merge la prezidenţiale, el afirmând că îşi doreşte ca liderul PSD Liviu Dragnea ''să fie şi să rămână liber''.



Întrebat, într-o conferinţă de presă susţinută la Iaşi, dacă PSD şi ALDE vor avea candidat comun la prezidenţiale, având în vedere că Dragnea a declarat că ar putea candida dacă o să aibă posibilitatea fizic, el a răspuns: "Îmi doresc ca Liviu Dragnea să fie şi să rămână liber. În nicio ţară din Europa civilizată cineva care se ocupă de alegeri şi care mobilizează electoratul la alegeri nu ajunge să fie condamnat pentru aşa ceva, aşa cum i s-a întâmplat lui Liviu Dragnea. Şi el şi eu am spus şi repet - este un bun prilej să repet că am discutat împreună despre viitoarea candidatură din partea coaliţiei şi am hotărât că după alegerile pentru Parlamentul European vom redeschide subiectul să hotărâm cum procedăm''.



În ceea ce priveşte alegerile pentru PE, liderul ALDE a arătat că formaţiunea sa doreşte să obţină cel puţin cinci mandate.



Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, s-a aflat sâmbătă la Iaşi pentru a lua parte la conferinţa regională de lansare a candidaţilor la alegerile europarlamentare.



La evenimentul care a avut loc la Teatrul Naţional ''Vasile Alecsandri'', Tăriceanu a venit însoţit de preşedintele ALDE Iaşi, deputatul Varujan Vosganian, europarlamentarul Renate Weber, secretarul general ALDE Daniel Chiţoiu, Daniel Barbu, candidat ALDE la alegerile europarlamentare, şi conf.dr. Bogdan Ştefanachi. La eveniment au fost prezenţi 900 de membri de partid din judeţele Iaşi, Botoşani, Suceava şi Vaslui.



La sosire, Tăriceanu a fost întâmpinat de un grup de protestatari care şi-au strigat nemulţumirea. În acelaşi timp, peste o sută de membri ALDE, aflaţi pe scările Teatrului Naţional, au scandat "Tăriceanu preşedinte". AGERPRES