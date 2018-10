Tăriceanu, despre moţiunea pe Justiţie: E dreptul Opoziţiei să o facă, e obligaţia noastră să votăm împotrivă

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, lider al ALDE, a declarat marţi, în legătură cu moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei, că e dreptul Opoziţiei să o depună, dar este obligaţia majorităţii să voteze împotriva acesteia.



"Să fie un lucru clar - moţiunile nu sunt împotriva ministrului, moţiunile nu afectează ministrul, moţiunea este pe o temă. Nu e un vot de încredere sau de neîncredere în ministru. Că aşa pare, asta e cu totul altceva, dar moţiunile simple, am o experienţă şi pot să vă spun că nu acesta este obiectivul lor. Orice moţiune, pe orice domeniu, găseşte un ministru, fără îndoială, şi e dreptul Opoziţiei să o facă, dar cred că este obligaţia noastră, ca membri ai majorităţii, să votăm împotriva moţiunii", a spus Tăriceanu.



El a afirmat că Opoziţia are dreptul să folosească instrumentele democratice, el pledând pentru o democraţie în "limitele legale".



"Opoziţia are dreptul şi foarte bine face că foloseşte instrumentele democratice: moţiune simplă, moţiune de cenzură. Eu pledez pentru o democraţie în limitele legale, adică nu am nimic de criticat, adică este sarcina Opoziţiei să întreprindă astfel de măsuri. ALDE face parte din majoritate, deci nu putem decât să ne susţinem punctul de vedere", a arătat Tăriceanu, la Palatul Parlamentului. AGERPRES