Tăriceanu, despre pactul anunţat de Iohannis: Nu este decât o altă şmecherie

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că pactul propus de şeful statului reprezintă "o nouă şmecherie", "un demers nepotrivit", prin care acesta ar vrea să îşi adauge "o şansă în plus pentru realegere".



"Mie mi se pare nepotrivit acest demers, pentru că, de fapt, nu este decât o altă şmecherie. Domnul Iohannis, în loc să vină de la Sibiu şi să ne arate ce înseamnă comportamentul nemţesc - un om, un cuvânt - vrea să ne înveţe pe noi, la Bucureşti, cum e cu şmecheriile. E păcat. Eu cred că România nu are nevoie de şmecheri, are nevoie de oameni serioşi, care să-şi înţeleagă rolul în societate atribuit în Constituţie. În contextul în care nimeni în România nu doreşte altceva decât să îşi continue apartenenţa şi drumul european, mi se pare că un astfel de demers miroase de la distanţă ca o capcană sau ca o jucărie, prin care preşedintele să încerce să îţi mai adauge o şansă în plus pentru realegere", a spus Tăriceanu, miercuri, la Senat.



El a explicat că la consultările de la Palatul Cotroceni, şeful statului "nu a făcut nici cea mai mică menţiune" cu privire la acest pact.



"Prin urmare, acest anunţ nu face decât să deturneze sensul referendumului. Referendumul a fost clar referitor la teme legate de justiţie şi nu a fost în niciun fel vorba de parcursul european al României sau orientarea proeuropeană, pe care nu cred că a pus-o cineva în discuţie. România este una dintre ţările care are cea mai ridicată cotă de susţinere pentru proiectul european, faţă de alte ţări unde există curente eurosceptice extrem de puternice. Deci, este o deturnare a sensului referendumului. Ar fi fost normal ca să ne aducă la cunoştinţă intenţia de a propune un astfel de pact, pentru că trebuie să remarc că după 5 ani în care preşedintele nu a făcut decât să semene dezbinare, nu a avut niciun proiect consistent pentru România. Acum, cu acest pact, vrea să încerce o mişcare prin care, desigur, să folosească acest instrument pentru alegerea lui ca preşedinte", a adăugat Tăriceanu.



Preşedintele ALDE a precizat că va analiza dacă va semna pactul propus de şeful statului şi a menţionat că "nu este tentat" să-i acorde acestuia susţinerea pentru un nou mandat.



"Parcă ne-ar face chiar o propunere celor din coaliţie, ALDE plus PSD, să-l susţinem la alegerile prezidenţiale. Cred că este un pic cam mult să-i dăm domnului Iohannis posibilitatea să fie şi arbitru, şi jucător, să aibă şi membrii echipei, şi mingea. Nu se poate, e mult prea mult. Fiecare cred că trebuie să-şi vadă rolul şi prerogativele pe care le are în baza Constituţiei. Eu cred că ar fi foarte puţini români care ar fi de acord ca România să îşi cedeze o parte din suveranitatea ei către Comisia de la Veneţia, pentru că a spus ca toate legile să fie adoptate cu aprobarea Comisiei de la Veneţia", a mai declarat liderul ALDE.



Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri, după consultările cu reprezentanţii partidelor parlamentare, că îi invită să semneze un acord naţional pentru România europeană.

AGERPRES