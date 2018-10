Tăriceanu, despre relaţia cu Dragnea: Zvonul bate realitatea

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat luni că relaţia sa cu liderul PSD, Liviu Dragnea, nu este nici mai bună, nici mai rea decât acum patru - cinci zile şi a infirmat zvonurile apărute în presă conform cărora coaliţia de guvernare nu ar funcţiona.



"Zvonul bate realitatea. Realitatea este una şi aceeaşi - relaţia nu este nici mai bună, nici mai rea decât acum patru - cinci zile. Faptul că avem câteva puncte de vedere diferite - nu suntem făcuţi din aceeaşi mamă - şi într-o coaliţie în care suntem parteneri este corect să discutam şi ceea ce câteodată nu este convenabil (...), astfel încât să găsim soluţia comună. Dar asta nu înseamnă că relaţia este deteriorată sau că este pusă sub semnul întrebării funcţionarea pe viitor a coaliţiei", a afirmat Tăriceanu la Senat.



În general, a arătat liderul ALDE, este bine să existe puncte de vedere identice, că altfel "ar fi grav", dar a atenţionat că rămâne de văzut ce mijloace trebuie folosite în exprimarea publică.



"Şi eu cred că la acest capitol sistemul pe care l-a promovat fostul preşedinte Traian Băsescu în lupta politică, care a însemnat distrugerea adversarilor prin trimiterea lor în judecată, prin închiderea lor (...), este ceea ce a deteriorat climatul politic din România. (...) Cred că trebuie să existe un moment zero (...). Adică, sigur, să ne păstrăm identitatea ideologică, politică, dar folosind mijloace democratice pe care le avem la dispoziţie. Dacă cei din Opoziţie cred că atacarea majorităţii şi eventual revenirea la putere se face cu mijloace nedemocratice - manifestaţii de stradă, agresiuni de tot felul -, atunci rămânem probabil aşa să fim etichetaţi de idealişti. Eu cred că suntem realişti. Am văzut evoluţia politicii româneşti de multă vreme", a menţionat Tăriceanu. AGERPRES