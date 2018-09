Tăriceanu, despre situaţia din PSD: Nu ştiu dacă vorbim despre scandal, există pluralism de opinii

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, crede că nu este vorba despre un scandal în PSD şi că situaţia din ultima perioadă a social-democraţilor este mai degrabă rezultatul "pluralismului de opinii".



"Nu ştiu dacă este bine să vorbim de un scandal. Cred că e prea mult, poate nişte frământări. Dar cred că orice partid democratic are şi momente în care poate anumite frământări sunt mai vizibile şi lucrul acesta nu cred că poate să ne deranjeze în niciun fel, poate doar să ne bucure că vedem că există pluralism de opinii", a declarat Tăriceanu la Parlament.



Întrebat dacă parteneriatul ALDE cu PSD depinde de poziţia lui Liviu Dragnea la conducerea social-democraţilor, Tăriceanu replicat: "Dinainte de alegerile din 2016, noi am stabilit o colaborare care să meargă inclusiv pe ideea unei coaliţii care să susţină un guvern. Şi, după cum vedeţi, în pofida tuturor prezicerilor prăpăstioase, această colaborare a supravieţuit în mult mai bune condiţii faţă de cum probabil v-aţi fi aşteptat. Viaţa politică românească, din păcate, schimbările de parteneri, schimbările de poziţie politică au fost foarte frecvente, şi atunci şi noi am fost judecaţi după acelaşi tipar. Şi lucrurile s-au dovedit că nu stau aşa deloc. Eu privesc viitorul cu seninătate şi am convingerea că alegerile de anul viitor vor reprezenta cu succes pentru noi, iar realizările pe care le avem în momentul de faţă, după un an şi jumătate de guvernare, ne îndreptăţesc să cerem din nou votul cetăţenilor". AGERPRES